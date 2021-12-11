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11 Ara 2021 - 11:00- Gündem G: 11 Ara 2021 - 11:02

Kartepe Belediyesi’nde çok sayıda müdürün yeri değişti!

Kartepe Belediyesi’nde çok sayıda müdürün yeri değişirken, müdürlük görevinde bulunan üç isme görev verilmedi. Ayrıca belediye Gençlik ve Spor Müdürlüğü de kurdu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Kartepe Belediyesi’nde çok sayıda müdürün yeri değişti! mask

Kartepe Belediyesi’nde geçtiğimiz gün görev yapan müdürler arasında değişikliğe gidildi. Destek Hizmetleri Müdürü Gülşen Akpınar Hukuk İşleri Müdürü,  Etüd Proje Müdürü Cavit Kuzu Destek Hizmetleri Müdürü, İşletme Müdürü Selman Çelik Temizlik İşleri Müdürü,  Temizlik İşleri Müdürü Sinan Çelik İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Kasımoğlu Muhtarlık İşleri Müdürü oldu.

3 İSME GÖREV VERİLMEDİ

Yeni müdür atamalarının da yapıldığı belediyede Emlak İstimlak Müdürü Veysel Şafak, Etüd Proje Müdürü İ. Erman Gence, İşletme Müdürü Selçuk Usta, Fen İşleri Müdürü Sercan Günay, Yapı Kontrol Müdürü Fahri Yıldız, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Dilek Ertuğ, Teftiş Kurulu Müdürü Abdullah Yılmaz göreve getirildi. Yeni kurulan Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne Hacı Ağdaş getirilirken Emlak İstimlak Müdürü İlknur Şakar, Fen İşleri Müdürü Samet Vural ve Muhtarlık İşleri Müdürü Atilla Karagöz’e ise henüz görev verilmedi.
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11 Ara 2021 - 11:00 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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