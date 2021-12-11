Ağrılılardan Şayir’e sert ‘gay’ tepkisi!

AKP'li Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilova Belediyesi'ndeki Aralık ayı Meclis Toplantısı'nda, Kanada’ya giden öğrenciler üzerinden, “Ne kadar gay varmış haberimiz yokmuş” ifadelerinde bulunmasının ardından tepkiler üzerine “İlçemizin kıymetli gündeminin böyle asılsız bir hadise ile meşgul edilmesinden dolayı üzüntümü dile getiriyor, yanlış anlaşılmadan dolayı gönlü kırılan kardeşlerimden özür diliyorum” demişti.

“SKANDAL DENİLECEK DERECEDE TALİHSİZ AÇIKLAMA”

Şayir’e bir tepki de AĞKON Türkiye Ağrılılar Konfederasyonu’ndan (AĞKON) geldi. Genel Başkanı Mustafa Acar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; ''Yazık yazık. Bir Belediye Başkanı skandal denilecek derecede talihsiz bir açıklama yapıyor. Dilovası'nda ne çok gay varmış diyor. Kanada'ya iltica eden gençlerimiz gaymiş. Bu bir kin mi? yoksa nefret mi? Acaba karakteri hırçın, kavgacı ve boş boğaz oluşundan mı? Yoksa nefret ve kinle beslenenlerden mi? Gerçekten anlamış değiliz. Yaklaşık üç gündür kamuoyunda birçok eleştiriler aldık. STK başkanları nerede diye. AĞKON burada. Basireti kapanmış bir belediye başkanının, belediye meclis toplantısında medyanın basının gözleri önünde hiç hoş olmayan açıkları AĞKON'a bağlı bulunan dernek ve federasyonlar bir noktada karar aldı.

“AĞRILILAR ADINA KINIYORUZ”

Dilovası Belediye Başkanı, gay diyorsun ancak bu sözleri cahil kişiler telaffuz eder. Sen ise belediyenin insanların doğumundan ölümüne kadar sorumlusu olduğunu bilmez misin hadsiz?. Çıkmış şerefli haysiyet sahibi insanlarımıza gay diyorsun. Bulunduğun bölgedeki seçmenlerin sosyal devlet, sosyal belediyecilik anlayışı sende hiç mi hasıl olmadı? Bilmiyorsan hatırlatayım. Gerek işinde, gerek aşında, gerek ikametinden, gerek konut temininde, gerek hasta oluşundan, sen sorumlusun hadsiz seni bütün Türkiye’deki Ağrılılar adına kınıyoruz.”