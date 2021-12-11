22 yaşındaki genç intihar etti

Edinilen bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda; Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi 22 yaşındaki Ertuğrul Açıkgöz, evinin salonunda bulunan doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi. Genci o halde gören arkadaşları durumu polise bildirdi. Hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere 112 sağlık ekipleri tarafından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hayatını kaybeden gencin Kartepe Balabanlı olduğu ve bir süre Balabanspor’da forma giydiği öğrenildi. Olayın ardından, Açıkgöz’ün eğitim gördüğü Bartın Üniversitesi taziye mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı: "Üniversitemiz Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi Ertuğrul Açıkgöz’ün hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Özgür - Allah rahmet eylesin, ailesine sabırlar diliyorum neden intihar ediyor bu gençler bunun sorgulanması lazım son günlerde çok fazlalasti.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.