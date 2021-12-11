İZGİM Çocuk Kütüphanesi ve Oyun Alanı Hakkaniye Anaokulu öğrencilerini ağırladı

Faaliyete girdiğinden bu yana anaokulu öğrencilerini ağırlayarak, miniklere öğretici ve eğlenceli anlar yaşatan İZGİM Çocuk Kütüphanesi ve Oyun Alanı, son olarak Hakkaniye Anaokulu öğrencilerini ve öğretmenlerini misafir etti. Minik öğrenciler, çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırarak kaliteli zaman geçirmelerini sağlayan İZGİM Çocuk Kütüphanesi’nde çeşitli aktiviteler yaparak masal okuma etkinliğine katıldı. Çocuk oyun odasında doyasıya eğlenen öğrenciler öğretici bir gün geçirdi.

ATÖLYELERİ GEZDİLER

İZGİM atölyelerini de gezen anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, mum, sabun, tokat baskı, mozaik, seramik, çini, hediyelik eşya, makrome atölyelerinin faaliyetlerini inceleyerek atölyelerde girişimci kadınların yaptığı ürünleri yapmayı denediler. Ziyarette ayrıca, İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün yeni projesi olan Orman Okulu’nda ne gibi faaliyetler yapılacağına daire proje yöneticileri Harika Taze ve Fazilet Erdem tarafından öğrenci ve öğretmenlere bilgi verildi.