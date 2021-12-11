Reklamı Kapat
11 Ara 2021 - 11:39- Gündem G: 11 Ara 2021 - 11:42

İZGİM Çocuk Kütüphanesi ve Oyun Alanı Hakkaniye Anaokulu öğrencilerini ağırladı

İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM) içerisinde yer alan Çocuk Kütüphanesi ve Oyun Alanı, Hakkaniye Anaokulu öğrencilerini ve öğretmenlerini misafir etti
İZGİM Çocuk Kütüphanesi ve Oyun Alanı Hakkaniye Anaokulu öğrencilerini ağırladı mask

Faaliyete girdiğinden bu yana anaokulu öğrencilerini ağırlayarak, miniklere öğretici ve eğlenceli anlar yaşatan İZGİM Çocuk Kütüphanesi ve Oyun Alanı, son olarak Hakkaniye Anaokulu öğrencilerini ve öğretmenlerini misafir etti. Minik öğrenciler, çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırarak kaliteli zaman geçirmelerini sağlayan İZGİM Çocuk Kütüphanesi’nde çeşitli aktiviteler yaparak masal okuma etkinliğine katıldı. Çocuk oyun odasında doyasıya eğlenen öğrenciler öğretici bir gün geçirdi.

ATÖLYELERİ GEZDİLER

İZGİM atölyelerini de gezen anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, mum, sabun, tokat baskı, mozaik, seramik, çini, hediyelik eşya, makrome atölyelerinin faaliyetlerini inceleyerek atölyelerde girişimci kadınların yaptığı ürünleri yapmayı denediler. Ziyarette ayrıca, İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün yeni projesi olan Orman Okulu’nda ne gibi faaliyetler yapılacağına daire proje yöneticileri Harika Taze ve Fazilet Erdem tarafından öğrenci ve öğretmenlere bilgi verildi.
# proje, Kadın, çocuk, İzmit belediyesi

11 Ara 2021 - 11:39 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.405.844 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
ÖSYM personel alacak mask
ÖSYM personel alacak
Adalet Bakanlığı personel alacak mask
Adalet Bakanlığı personel alacak
Mesire alanı kiraya verilecek mask
Mesire alanı kiraya verilecek
Korona verilerinde umut veren düşüş! mask
Korona verilerinde umut veren düşüş!
KSMMMO’nun bu ayki konuğu Başkan Söğüt   mask
KSMMMO’nun bu ayki konuğu Başkan Söğüt  
Büyükakın, Ülkü Ocakları’nı ağırladı mask
Büyükakın, Ülkü Ocakları’nı ağırladı
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL