Ulaşımpark Genel Müdürü görevinden ayrıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin önemli şirketlerinden olan Ulaşımpark’ta önemli bir gelişme yaşandı. Ulaşımpark Genel Müdürü Murat Sağlam görevinden ayrıldı. Daha önce Kent Konut Hafriyat Müdürlüğü yapan, lojistik uzmanı Murat Sağlam’ın bir yıl önce Ulaşımpark’a genel Müdür olarak atanmıştı. Murat Sağlam’ın yerine vekaleten genel müdür yardımcısı Övünç Yılmaz getirildi.