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11 Ara 2021 - 13:31- Gündem G: 11 Ara 2021 - 13:33

Ulaşımpark Genel Müdürü görevinden ayrıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark Genel Müdürü Murat Sağlam görevinden ayrıldı
Ulaşımpark Genel Müdürü görevinden ayrıldı mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin önemli şirketlerinden olan Ulaşımpark’ta önemli bir gelişme yaşandı. Ulaşımpark Genel Müdürü Murat Sağlam görevinden ayrıldı. Daha önce Kent Konut Hafriyat Müdürlüğü yapan, lojistik uzmanı Murat Sağlam’ın bir yıl önce Ulaşımpark’a genel Müdür olarak atanmıştı. Murat Sağlam’ın yerine vekaleten genel müdür yardımcısı Övünç Yılmaz getirildi.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

11 Ara 2021 - 13:31 - Gündem

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