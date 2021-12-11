Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin önemli şirketlerinden olan Ulaşımpark’ta önemli bir gelişme yaşandı. Ulaşımpark Genel Müdürü Murat Sağlam görevinden ayrıldı. Daha önce Kent Konut Hafriyat Müdürlüğü yapan, lojistik uzmanı Murat Sağlam’ın bir yıl önce Ulaşımpark’a genel Müdür olarak atanmıştı. Murat Sağlam’ın yerine vekaleten genel müdür yardımcısı Övünç Yılmaz getirildi.
11 Ara 2021 - 13:31- Gündem Güncelleme: 11 Ara 2021 - 13:33
Ulaşımpark Genel Müdürü görevinden ayrıldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark Genel Müdürü Murat Sağlam görevinden ayrıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.