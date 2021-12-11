7.Bölge 3.grup’ta derbiler günü: Kullar-Karamürsel Çayırova-Gebzespor

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.Bölge 3.Grup’taki dört temsilcimiz iki derbi maçında kozlarını paylaşacaklar. Çayrova’da Çayırova-Gebze, Başiskele’de Kullar-Karamürselspor dev derbilere çıkacak. Maçlar 14.00’te başlayacak

MAÇLARA BAK MAÇLARA…

BAL’da yine tarihi bir gün yaşanacak. BAL 7.Bölge 3.Grup (diğer adıyla Ölüm Grubu), iki derbiye sahne olacak. Lider 13 puanlı Gebzespor, 9 puanlı takipçilerinden Çayırovaspor takımına konuk olacak. Maçın sonucu zirveyi yeniden şekillendirebilecek. Diğer maçta ise 11 puanla üçüncü sırada bulunan Kullar 1975 Spor, aynı puanla ve averajla 4.sırada yer alan Karamürselspor takımını ağırlayacak. Bu dört takım kendi maçlarını oynarken, diğer derbi maçının da sonucunu bekleyecek.

GÖLCÜK, İNKILAP’I KONUK EDİYOR

Bu gruptaki bir diğer tarihi temsilcimiz Gölcükspor ise, 37 yıl aradan sonra amatöre dönerken, lige yeni yeni ısınıyor. Kırmızı Şimşekler, bugün ligde averaj takımı haline gelen İnkılapspor’u konuk edecek ve adeta idman maçına çıkacak. Lider takipçisi İstanbul Sinopspor, Kocaeli takımlarının birbiriyle karşılaşmasından yararlanarak, Gazi Mahallesi derbisini kazanmak ve zirveye çıkmak isteyecek. Irmakspor ile 1877 Alemdağ derbisi de grubun bir diğer maçı olacak. Tüm maçlar 14.00’te başlayacak.