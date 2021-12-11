Kocaeli Kadın Platformu: Savcılık ve cezaevi Garibe Gezer cinayetinin sorumluları

Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde bulunan, 26 yaşındaki Garibe Gezer’in geçtiğimiz gün intihar ettiği duyuruldu. Edinilen bilgilere göre Gezer, daha önce işkence gördüğü ve infaz koruma memurlarının cinsel saldırısına maruz kaldığı belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. Eski Mardin Dargeçit DBP yöneticisi Garibe Gezer'in cenazesi dün Mardin'de defnedildi.Gezer’in ölümünün şüpheli olduğunu belirten Kocaeli Kadın Platformu ve Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi bugün İzmit’te bulunan Belediye İş Hanı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, “Cezaevinde cinsel şiddete uğrayan ve şüpheli şekilde ölen Garibe Gezer için ses çıkartıyoruz” ifadelerine yer verilirken platform sözcüsü Fadime Günsel tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“CEZAEVİ YÖNETİMİ BU CİNAYETİN SORUMLULARI”

Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevinde bulunan Garibe Gezer’in şüpheli ölümünü üzüntüyle, öfkeyle öğrendik. Geçtiğimiz ay cezaevinde hak ihlalleri yaşadığını, tecrit odasına alınarak işkenceye, cinsel saldırıya maruz kaldığını duyurmuştu. Avukatları suç duyurusunda bulunmuş milletvekilleri mecliste adalet bakanlığına iddiaları sormuştu. Milletvekillerinin soru önergelerini yanıtlamayan Adalet Bakanlığı, işkence ve cinsel saldırı iddialarını sorgulamayan savcılık, cezaevi yönetimi, bu cinayetin sorumlularıdır.

“HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Sorumlular bu cinayetin hesabını derhal vermelidir. Cezaevlerindeki işkence, tecrit cezaları, cinsel saldırı iddiaları etkili biçimde soruşturulmalı, sorumlu olan her kişi cezalandırılmalı, görevlerine derhal son verilmelidir. Cezaevlerinde kişilerin bedensel psikolojik bütünlüklerinin korunması için insan onuruna yakışır tüm koşulların eksiksiz sağlanması yükümlülüğünüzü hatırlatıyoruz. Her yerde ataerkil tahakkümünüzle, şiddet, baskı, taciz, işkenceyle susturmaya çalıştığınız, yaşamlarına son verdiğiniz kadınların yasını, öfkesini içimizde taşıyarak hesaplarını sormaya, takipçisi olmaya, erkek devlet şiddetine boyun eğmeyeceğimizi haykırmaya devam edeceğiz. Susmuyor, korkmuyor, itaat etmiyoruz.”