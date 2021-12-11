Kocaeli'de 3 kişi koronavirüse yenildi

Canan Erdeniz

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi adresinde ikamet eden Tersaneden emekli Engin Erdeniz’in eşi Canan Erdeniz(64) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Canan Erdeniz’in cenazesi Ulaşlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulaşlı Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

Ayşe Bekil

Kartepe Şirinsulhiye Mahallesi İzmit Caddesi adresinde ikamet eden Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden emekli teknisyen merhum Osman Bekil’in eşi, 4 çocuk annesi Ayşe Bekil (73) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Şirinsulhiye Aşaki Mezarlıkta toprağa verildi.

Muradiye Yetimaslan

Kartepe Uzunbey Mahallesi Cihangir Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Mustafa Yetimaslan’nın eşi 7 çocuk annesi Muradiye Yetmiaslan(72) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Uzunbey Mezarlığında toprağa verildi.