Kocaeli'de 3 kişi koronavirüse yenildi

Canan Erdeniz
Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi adresinde ikamet eden Tersaneden emekli Engin Erdeniz’in eşi Canan Erdeniz(64) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Canan Erdeniz’in cenazesi Ulaşlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulaşlı Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
Ayşe Bekil
Kartepe Şirinsulhiye Mahallesi İzmit Caddesi adresinde ikamet eden Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden emekli teknisyen merhum Osman Bekil’in eşi, 4 çocuk annesi Ayşe Bekil (73) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Şirinsulhiye Aşaki Mezarlıkta toprağa verildi.
Muradiye Yetimaslan
Kartepe Uzunbey Mahallesi Cihangir Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Mustafa Yetimaslan’nın eşi 7 çocuk annesi Muradiye Yetmiaslan(72) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Uzunbey Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.