Reklamı Kapat
11 Ara 2021 - 14:27- Gündem G: 11 Ara 2021 - 14:31

Kocaeli'de 3 kişi koronavirüse yenildi
Kocaeli'de 3 kişi koronavirüse yenildi mask

Canan Erdeniz

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi adresinde ikamet eden Tersaneden emekli Engin Erdeniz’in eşi Canan Erdeniz(64) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Canan Erdeniz’in cenazesi Ulaşlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulaşlı Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

Ayşe Bekil

Kartepe Şirinsulhiye Mahallesi İzmit Caddesi adresinde ikamet eden Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden emekli teknisyen merhum Osman Bekil’in eşi, 4 çocuk annesi Ayşe Bekil (73) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Şirinsulhiye Aşaki Mezarlıkta toprağa verildi.

Muradiye Yetimaslan

Kartepe Uzunbey Mahallesi Cihangir Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Mustafa Yetimaslan’nın eşi 7 çocuk annesi Muradiye Yetmiaslan(72) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Uzunbey Mezarlığında toprağa verildi.

 

# Kocaeli Gazete, Kocaeli, kocaeli gazeteleri, kocaeli manset, kocaeli guncel haberler, kocaeli gazete haber, kocaeli son dakika, kocaeli flas haber, Kocaeli haberleri, kocaeli haber, İzmit, Başiskele, Gölcük, Dilovası, kocaeli gündem, Gebze, KOCAELİ GAZETESİ, kocaeli manset-haber, Kartepe, Çayırova, son dakika haberleri, Darıca, Körfez, , Mustafa, Sokak, covid-19, çocuk

11 Ara 2021 - 14:27 Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.405.844 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Boluspor, Gökhan Karadeniz’i renklerine bağladı mask
Boluspor, Gökhan Karadeniz’i renklerine bağladı
İZGİM Çocuk Kütüphanesi ve Oyun Alanı Hakkaniye Anaokulu öğrencilerini ağırladı mask
İZGİM Çocuk Kütüphanesi ve Oyun Alanı Hakkaniye Anaokulu öğrencilerini ağırladı
ÖSYM personel alacak mask
ÖSYM personel alacak
Adalet Bakanlığı personel alacak mask
Adalet Bakanlığı personel alacak
Mesire alanı kiraya verilecek mask
Mesire alanı kiraya verilecek
Korona verilerinde umut veren düşüş! mask
Korona verilerinde umut veren düşüş!
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL