Cevher Dudayev Parkı açıldı

Körfez Belediyesi, Barbaros Mahallesi’nde bulunan ve atıl durumda olan Cevher Dudayev Parkı’nı baştan aşağı yenilemek ve cazibe merkezi haline döndürmek adına geçtiğimiz mart ayında startı vermiş ve düzenlenen törenle temelini atmıştı. Toplam 14 dönümlük arazi üzerinde kurulan park, tamamlandı ve vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi. Gerçekleştirilen açılış törenine, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AKP İlçe Başkanı Ramazan Tuna, MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, BBP İlçe Başkanı Bayram Kurtaran, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk, oda başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

3,5 MİLYONLUK YATIRIM

Parkın açılış töreninde konuşan Başkan Şener Söğüt, “2019 yılında siz Körfezli kardeşlerimize söz vererek başladığımız hizmet yolculuğunda bir projemizi daha bitirmiş olarak karşınızda bulunuyoruz. Genel anlamda bir sanayi kenti olarak bilinen Körfez ilçemizin, sanayi dışında kültür, turizm, spor, doğa, tarım ve çevre gibi birçok alanda da öne çıkan yönleri olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Toplam 3,5 milyon maliyetle hizmete sunulmuş olan parkımızın, toplam alanı 15 bin metrekaredir” dedi.

“KÖRFEZİMİZE HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN”

9 bin 500 m2 si yeşil alan olarak tasarlanmış olan parkımızda, sosyal ve spor gelişim alanlarının yanı sıra, dinlence ve çocuk oyun alanları da bulunmaktadır. Yine bu alana, 180 adet ağaç ve 15 bin çalı bitkisi dikimi yaparak, parkımızın Körfezli hemşehrilerimize aileleriyle hoşça zaman geçirebilecekleri bir alan olarak hizmet vermesini sağlamış bulunuyoruz. Yatırımlarımızın refahımıza, çalışmalarımızın huzurumuza, birlikteliğimizin de kardeşliğimizin pekişmesine vesile olmasını yüce Allah’tan temenni ediyorum. Cevher Dudayev Barbaros parkımız Körfezimize ve Kocaelimize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.