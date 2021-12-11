İzmit çiftçisisüper meyve aronya yetiştirecek

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, adaptasyon çalışması tamamlanan ve bölgeye uyumlu olduğunu belirlenen aronya meyve fidanlarını önceki gün başvuru yapan çiftçilere teslim etti. Bayraktar Mahallesi’nde gerçekleştirilen dağıtımda hibe desteğinden yararlanan çiftçi Haydar Yıldız’ın arazisinde ekim yapıldı.

“ÇALIŞMALAR MEYVE VERMEYE BAŞLADI”

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Daha önce denemesini yaptığımız ve İzmit’te üreticilerimize, çiftçilerimize alternatif tarım ürünleri noktasında yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Bizleri takip eden birçok İzmitli biliyor ki en son yaptığımız buğday denemesinin de verimini almıştık. Alanında uzman ziraat mühendisi arkadaşlarımızın yaptığımız çalışmalardaki gözlemleri neticesinde çiftçimize en uygun, en verimli ürünü nasıl verebiliriz diye düşünmüştük. Bunun sonucunda da çiftçilerimize belli oranlarda ve şartlarda buğday tohumlarını dağıttık” dedi.

“DERSİMİZE ÇALIŞTIK”

Açıklamasını sürdüren Hürriyet, “Öncesinde denemesini yaptığımız aronya meyvesine önem veriyoruz. Bağışıklık sistemini güçlendirici ve içerisindeki antioksidan değerleri çok yüksek olan önemli bir bitki. Pandemi ile birlikte bu tür bitkilere ve bu bitkilerden yapılan ürünlere ulaşım kıymetli hale geldi. Vatandaşlarımız doğal ürünlere, sağlıklı ürünlere ulaşmak istiyor. Bizler üreten köylümüze alternatif ve Pazar değeri yüksek ürünleri üretmesi için aronya üzerine bir çalışma başlatmıştık. Önce kendi tarlalarımızda ekimini yaptık. Bakımını, verimini ve satış pazarını değerlendirdik ve dersimize çalıştık” şeklinde konuştu.

“SÜPER MEYVE OLARAK BİLİYOR”

Aronyayı anlatan Hürriyet, “Yaklaşık bin fidanı yüzde 90 hibeli olarak bugün ilgilenen ve bize başvuru yapan çiftçilerimize dağıtacağız. Üzümsü meyveler grubunda yer alan aronya insan sağlığı açısından bağışıklığı güçlendirici özelliği oldukça önemli olup yüksek miktarda antioksidan ve antosiyanin içeriği ile eczacılık sektöründe kullanılan bir bitki. Antioksidanların serbest radikal olarak adlandırılan insan vücuduna hasar yapan molekülerleri temizleme özelliğiyle bilinen aronya meyvesi, antioksidan değeri en yüksek meyve olarak biliniyor. Tüm dünyada ‘Süper meyve, sağlık meyvesi’ olarak anılıyor. Aronya meyveleri taze ve kuru meyve olarak tüketilebiliyor. İşlemeye çok uygun bir meyve türü olması nedeniyle meyve suyu, çay, sirke, reçel, dondurma, yoğurt, sos ve ilaç gibi alanlarda da kullanılıyor” ifadelerine yer verdi.