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11 Ara 2021 - 15:26- Gündem G: 11 Ara 2021 - 15:28

Vali Yardımcısı Cıbır’dan gazilere ziyaret

Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, “Gönülden Gönüle” projesi kapsamında İzmit’te ikamet eden gazi ve gazi ailelerini ziyaret etti
Vali Yardımcısı Cıbır’dan gazilere ziyaret mask

Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, “Gönülden Gönüle” projesi kapsamında Oktay Koşal, Ruhi Ademoğlu, Adem Okan, İlhan Akyol, Lütfü Kurhan, Mümin Büyükyaşar, Recep Demir ve Mustafa Sağol’un evlerine misafir oldu. Proje için teşekkür eden gazilerimiz, “Gazilerimize devletimiz maddi anlamda her türlü yardımı yapıyor ve birçok imkanlar sağlıyorlar. Devletimiz sağ olsun var olsun.  Yapılan bu ziyaretler bizleri ziyadesiyle manevi olarak memnun ediyor. Hatırlanmak ve kıymetli hissettirilmek çok değerli. Bu ziyaretler için Sayın Valimize ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz” dedi.
# Mustafa, proje

11 Ara 2021 - 15:26 - Gündem

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