Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, “Gönülden Gönüle” projesi kapsamında Oktay Koşal, Ruhi Ademoğlu, Adem Okan, İlhan Akyol, Lütfü Kurhan, Mümin Büyükyaşar, Recep Demir ve Mustafa Sağol’un evlerine misafir oldu. Proje için teşekkür eden gazilerimiz, “Gazilerimize devletimiz maddi anlamda her türlü yardımı yapıyor ve birçok imkanlar sağlıyorlar. Devletimiz sağ olsun var olsun. Yapılan bu ziyaretler bizleri ziyadesiyle manevi olarak memnun ediyor. Hatırlanmak ve kıymetli hissettirilmek çok değerli. Bu ziyaretler için Sayın Valimize ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz” dedi.
11 Ara 2021 - 15:26- Gündem Güncelleme: 11 Ara 2021 - 15:28
Vali Yardımcısı Cıbır’dan gazilere ziyaret
Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, “Gönülden Gönüle” projesi kapsamında İzmit’te ikamet eden gazi ve gazi ailelerini ziyaret etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.