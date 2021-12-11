İSU personeline ilk yardım eğitimi

Büyükşehir Belediyesi kurum ve kuruluşlara yönelik ilkyardım eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda İSU personeline temel ilk yardım eğitimi veriliyor. Temel ilkyardım eğitimleri hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitmenler tarafından anlatılıyor.

SERTİFİKA VERİLDİ

Covid-19 tedbirleri alınarak hemşireler tarafından İSU personeline yönelik gerçekleşen eğitimde “Temel yaşam desteği, tam tıkanmalarda yaralanmalar, hayvan ısırmaları, kırık-çıkık-burkulma, sıcak çarpması, kanamalar, ilkyardım, kalp krizinde ilkyardım, zehirlenmeler ve taşıma teknikleri” gibi konular uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimin sonunda İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan sınavda başarılı olan tüm katılımcılara 3 yıl geçerliliği olan ilkyardımcı sertifikası ve ilkyardımcı kimlik kartı verildi.