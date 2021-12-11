Teksan Kocaeli, Savunma Sanayi heyetini ağırladı

Kesintisiz enerji çözümleri sektörünün yenilikçi şirketi Teksan, Ar-Ge ve mühendislik gücü ile Türkiye’nin yanı sıra global ölçekte imza attığı projelerin sayısını her geçen gün ileriye taşıyarak ülkemiz sanayiini 130’dan fazla ülkede başarıyla temsil ediyor. Son olarak Türkiye’nin ilk yerli hibrit lokomotifi için geliştirdiği jeneratörünü SAHA Expo 2021 Fuarı’nda ilk kez tanıtan Teksan’ın başarıları, son yıllarda giriştiği atılımla savunma sanayiinin dikkatinden de kaçmıyor. Savunma Sanayii Kocaeli İl Buluşması kapsamında incelemelerde bulunan bir grup heyet,Teksan’ın Kocaeli Serbest Bölgesi’nde yer alan fabrikasını da ziyaret ederek Teksan’ın çalışmaları hakkında bilgiler aldılar.

130’DAN FAZLA ÜLKEYE İHRAÇ

Yerli üretim ve istihdama öncelik veren Teksan, güçlü Ar-Ge Merkezi ve yenilikçi teknolojileri ile ilkleri gerçekleştiren bir enerji çözümleri şirketi olarak dikkat çekiyor. Jeneratör üretimi başta olmak üzere geniş ürün yelpazesinde enerji verimliliğini üst seviyelere çıkaran kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı hibrit jeneratör ve güç sistemleri, aydınlatma kuleleri ve her geçen gün potansiyeli daha da artan biyogaz sistemleri gibi pek çok çözüm bulunuyor. Ülkemizin Ar-Ge Merkezleri arasında sıralanan Teksan, projeye özel terzi işi çözümleri ve uzman ekibiyle ürünlerini 130’dan fazla ülkeye ihraç ediyor.

YERİNDE GÖRME VE İNCELEME İMKANI

Savunma Sanayii Başkanlığı yetkilileri ile ülkemizin yüz akı, isimlerini dünya devleri arasına yazdıran savunma sanayi şirketlerinin temsilcilerinden oluşan bir heyet, Savunma Sanayiiİl Buluşması kapsamında, Teksan’ın Kocaeli Serbest Bölgesi’nde yer alan fabrikasını da ziyaret ettiler. Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen ziyarette; Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, STM, FNSS şirketlerinden temsilcilere, Teksan yetkilileri tarafından şirket ve faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Teksan Kocaeli Fabrika Müdürü Ali Bilsel,Teksan Kocaeli fabrikasında yürütülen çalışmaları yerinde görme ve inceleme imkanı bulan heyete; Teksan’ın teknoloji, Ar-Ge ve Ür-Ge konusunda ulaştığı nokta konusunda bilgiler aktarırken gelen soruları da yanıtladı.