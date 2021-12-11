Stokçuluk yapan firmaya dev ceza

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüm sektörlerde tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan ve hizmetlerde yapılan haksız fiyat artışları ile tüketicilerin mallara ulaşmasının engellenmesine sebep olan stokçuluk faaliyetlerine yönelik suiistimallerin yakından takip edildiği kaydedildi. Açıklamada, arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına ve kurallı serbest piyasayı bozucu faaliyetlere karşı caydırıcı tedbirler alındığı belirtilerek, bakanlık tarafından mevzuat çerçevesinde tüm imkanların seferber edildiği aktarıldı.
545 BİN LİRA CEZA
Açıklamada, bu kapsamda Ticaret Bakanlığına bağlı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından İzmir’de bir otomotiv bayiine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verildiği kaydedildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.