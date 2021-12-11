Reklamı Kapat
11 Ara 2021 - 15:30- Ekonomi G: 11 Ara 2021 - 15:31

Stokçuluk yapan firmaya dev ceza

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nca İzmir’de bir otomotiv bayiine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verildiğini duyurdu
Stokçuluk yapan firmaya dev ceza mask

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüm sektörlerde tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan ve hizmetlerde yapılan haksız fiyat artışları ile tüketicilerin mallara ulaşmasının engellenmesine sebep olan stokçuluk faaliyetlerine yönelik suiistimallerin yakından takip edildiği kaydedildi. Açıklamada, arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına ve kurallı serbest piyasayı bozucu faaliyetlere karşı caydırıcı tedbirler alındığı belirtilerek, bakanlık tarafından mevzuat çerçevesinde tüm imkanların seferber edildiği aktarıldı.

545 BİN LİRA CEZA

Açıklamada, bu kapsamda Ticaret Bakanlığına bağlı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından İzmir’de bir otomotiv bayiine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verildiği kaydedildi.

11 Ara 2021 - 15:30 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.405.844 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Teksan Kocaeli, Savunma Sanayi heyetini ağırladı mask
Teksan Kocaeli, Savunma Sanayi heyetini ağırladı
Stokçuluk yapan firmaya dev ceza mask
Stokçuluk yapan firmaya dev ceza
Halk ekmeğe zam geldi! İşte yeni fiyat mask
Halk ekmeğe zam geldi! İşte yeni fiyat
Turizm İşletmesi Belgesi denetimlerine başlandı mask
Turizm İşletmesi Belgesi denetimlerine başlandı
HDM Lastik’ten görkemli açılış mask
HDM Lastik’ten görkemli açılış
Zeytinoğlu, işgücü verilerini değerlendirdi mask
Zeytinoğlu, işgücü verilerini değerlendirdi
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL