İYİ Parti İzmit, Alikahya esnafını dinledi

İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatının düzenlediği programda İYİ Parti İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Teşkilat Başkanı Sinan Yıldız, İlçe Başkan Yardımcıları Nihal Kupşi, Erol Derin, Kenan Vural, Nebiye Demirtaş, Cavide Yüceer, Kadın Politikaları ekibinden Hatice Cevher, Danışma Kurulu üyeleri Seher Yüce, Güneş Şahin’i Alikahya Atatürk Mahalle Temsilcisi Öznur Sevimli ve Alikahya Merkez Mahallesi Temsilci Muharrem Şentürk karşılayarak birlikteAlikahya Muhtarı Özgür Sarıca’yı ziyaret ettikten sonra Alikahya esnafının sıkıntılarını dinlediler.

“GEREKLİ YERLERE SORUNLARI İLETECEĞİZ”

Ziyaretin ardından bir açıklama yapanFiliz,“Daha önceki mahalle ziyaretlerimizde olduğu gibi esnafımız isyan halinde, alım gücü çok düşük, iktidarın ekonomideki basiretsizliği her sektörü artık daha derinden etkiliyor. Esnaflarımız hükümetin yanlış ekonomi politikalarının kurbanı olmak zorunda değil. Bugün sokakta bir vatandaşımız yanımıza gelerek Alikahya'nın Şahintepe bölgesine doğalgaz gelmediğini ve orada yaşayan vatandaşların zor şartlarda yaşadığını anlattı. 21. yüzyılda şehrin merkezindeki bir bölgeye nasıl doğalgaz gitmez, akıl mantık işi değil. Bu konuyu araştırıp o bölgeye doğalgaz gelmesi için gereken yerlere sorunu ileteceğiz" dedi.