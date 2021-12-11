Anadolu Lisesi’nde ilk ziyaret Yağcıoğlu’na

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılında Gölcük Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin ve okul ihtiyaçları ile yakından ilgilenen Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu yeni üyelerini belirledi. Gölcük Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nurhayat Özen önderliğinde ilk ziyaretini Okul Müdürü Faruk Yağcıoğlu’na gerçekleştirdi.

YAĞCIOĞLU BAŞARI DİLEDİ

Gölcük Anadolu Lisesi Okul Müdürü Faruk Yağcıoğlu ile bir araya gelen Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nurhayat Özen ile birlikte yöneticiler okulda yapılması gerekenler ve eksikler konusunda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade ettiler. Okul Müdürü Yağcıoğlu, Okul Aile Birliği yeni yönetim kuruluna hayırlı olsun dileğinde bulunarak görevlerinde de başarılar diledi.

YÖNETİM KURULU

Nurhayat Özen (Başkan)

Zeynep Kostik (Başkan Yardımcısı)

Didem Uçar (Muhasip)

Gaye Lama (Üye)

Şeyma Özer Bük (Üye)

Havva Tetik (Üye)

Melahat Bal (Üye)

Dilek Danış (Üye)

Keramettin Tetik (Üye)

Yasin Çapur (Üye)

Mustafa Doğan (Üye)

Yusuf Ergün (Üye)

Yasin Alkaya (Üye)