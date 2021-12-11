İMO Adayı Engin, üyeleri tek tek ziyaret ediyor

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın daha aktif, görünür ve üyelerinin sorunlarıyla yakından ilgili bir yapıya kavuşturulması için “Birlik İçin Değişim” sloganıyla yola çıkan Dr. Serkan Engin, ekibiyle sahalardan ayrılmıyor. Geçtiğimiz ay Maide Restoran'da yoğun katılım ile gerçekleşen kahvaltı programında adaylığını açıklayan Engin, açıklamasının ardından, odaya kayıtlı üyeleri birebir ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunuyor.

“DEĞİŞİM ODAMIZIN MENFAATİNE OLACAK”

13 Şubat’ta gerçekleştirilecek olağan kongrede oy kullanacak üyelere birebir ulaşmayı hedefleyen Engin, “Değişim için yola çıktık. Odamız için bu artık kaçınılmaz bir gerçektir. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde bunu çok iyi gördük. Üyelerimiz gerçek anlamda kendilerini odasına ait hissetmek istiyor. Bizler her anlamda değişimin odamızın menfaatine olacağını düşünüyoruz. Üyelerimizi ziyaret ediyor ve oldukça olumlu dönüşler alıyorum. Bu ziyaretlerde değişimin elzem olduğunu daha da iyi görmüş olduk. Gerçekleşen ziyaretlerden mutlu ayrılıyoruz.

“ODAMIZIN EN ÖNEMLİ AKTÖRLERİ OLACAK”

Konuşmalarının devamında Engin, “Yoğun tempoyla çalışıyor ve sahalardan ayrılmıyoruz. Birlik İçin Değişim gurubu olarak Kocaeli geneli tüm üyelere ulaşmayı hedefliyoruz. Önümüzde bir süreç var. Bu süreç içerisinde gönlüne dokunmadık, kendimizi anlatmadığımız üyemizin kalmasını istemiyoruz. Gençler çok heyecanlı ve umutlu. Yeni dönem için sabırsızlanıyorlar. Yeni dönem genç mühendislerimiz odamızın en önemli aktörleri olacak” ifadelerini kullandı.S