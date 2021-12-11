Tantoğlu: Çıkarın maskelerinizi

Milliyetçi Cumhuriyet Partisi (MCP) İl Başkanı Varol Tantoğlu, Türkiye gündemine dair yazılı bir açıklama yayınladı. Tanoğlu, “Öyle bir muhalefet düşünün ki adı muhalefet olsun ama yaptığı her hareket iktidara yarasın.Şu ara herkesin gündeminde döviz kurundaki yükselişler, geçim sıkıntısı, asgari ücretin yeterli artmayacağı endişesi gibi birçok belirsizlik varken iktidar yoğun kan kaybediyor. İşte tam bu sırada yardımına kim koşuyor? Evet, sizinde aklınızdan geçen ama belki dile getiremediğiniz ana muhalefet partisi başkanı. İktidar bunca olumsuzluklara rağmen muhalefet öyle bir hareket yapıyor ki, vatandaş haklı olarak tekrar iktidara sarılmak zorunda kalıyor. Siz bu milletten bu şekilde mi güven isteyeceksiniz? Bu mu sizin mecliste bulunma amacınız? Size oy verenlere ihanet değil mi bu tavırlar? Ne zaman iktidar oy kaybına girse öyle bir çıkış yapıyorsunuz ki vatandaşın tepkisini alıyorsunuz. Sanki gizli müttefik, gizli ortak gibi yaptıklarınız iktidarın güç kazanmasını sağlıyor.Çıkarın maskelerinizi” dedi.