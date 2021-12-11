KOTO, TDP Genel Başkanı Sarıgül’ü ağırladı

Kocaeli Ticaret Odası, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü ağırladı. KOTO Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Yusuf Erenkaya, Abdurrahman Çuhadar, Yusuf Ziya Uludüz, Murat Barış ve Mehmet Akif Şen’in ev sahipliği yaptığı ziyarette, TDP İl Başkanı Volkan Karayel, il ve ilçe yöneticileri yer aldı.
“KOTO ÖNEMLİ BİR DEĞER”
Ziyarette konuşan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Kocaeli’yi her zaman yakından takip ediyorum. Esnaf ve tüccarımız ekonomimizin lokomotifidir. Kocaeli Ticaret Odası da bu enerjiye değer katan önemli bir üst birliktir. Başarılı çalışmalarınızı yakından takip ediyor ve kutluyorum” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.