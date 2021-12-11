Yıldızlı: “Kocaeli yarım kalmış projeler şehridir”

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Gölcük İlçe Danışma Kurulu Toplantısı, Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel ve yönetiminin ev sahipliğinde Gölcük Belediyesi Kongre Salonu’nda gerçekleştirildi. CHP Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP il yönetim, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, belediye meclisi üyeleri, geçmiş dönem il başkanları Cevdet Barış, İbrahim Aydın, Cengiz Sarıbay, geçmiş dönem milletvekili Hikmet Erenkaya, geçmiş dönem Değirmendere Belediye Başkanı Ertuğrul Akalın, geçmiş dönem ilçe başkanlarından İsmet İşeri, Fahrettin Büyükoğlu, Caner Uzuner, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partinin önde gelen birçok ismi katıldı.

ÖNÜMÜZDEKİ İLK SEÇİMDE İKTİDARIZ

Toplantının açılış konuşmalarını gerçekleştiren Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, “Geleceğimiz ve geçmişize bağlı barış kardeşlik ve birbirini seven toplum yaratma sevdasıya liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda hareket eden değerli ailem, danışma kuruluna hoş geldiniz. Mücadele duygularımızdan ödün vermeden büyük bir inanç ve azimle, iktidar olma arzuyla bölgemizde çalışan ilçe yönetimime teşekkür ediyorum. Son 2 seçimi az bir farkla kaybettik. Önümüzdeki seçimlerde Gölcük’te partimizi iktidara taşıyacağız. Bütün örgüt yapımızla yılmadan usanmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

50 MAHALLEDE 4 BİN 528 SOKAKTA ÖRGÜTLENDİK

Gürel, “Demokratik bir örgüt yapısını harekete geçirerek, kadınlarımıza daha fazla söz sahibi yaparak, gençlerimize daha fazla yer vererek dayatmalara dur diyerek yola çıktık. 50 mahallemizde 4 bin 258 sokakta 400’den fazla öbekle sandık çevresi örgütlenmemizi ve öbeklenme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizi demokrasi ile taçlandırmak, emeği ve adaleti hak etiği yere taşımaktır. Ülkemizin koşulları ortada ekonomik kriz hız kesmeden devam ediyor. Her geçen gün daha da fakirleşiyoruz. Kadına şiddet ve çocuk istismarını meşrulaştırdılar. Yurtdışındaki yatırımcı ülkeye gelmiyor. Yerli üretici bitti. Seçim artık kaçınılmaz. Birlik olmamız her zamankinden daha önemli. Sandığa sahip çıkmak için eksik kaldığımız konularda bizleri uyarın. Bizim bizden başka dostumuz yok.” açıklamasında bulundu.

52 MİLYONLUK BAĞIŞTAN ŞEHİT AİLESİNE 125 TL PARA VERDİLER

Gürel’n ardından partililere hitap eden CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Dün Beşiktaş’ta 46 şehit verdiğimiz hain saldırının yıl dönümüydü. Hatırlarsanız 52 milyon TL para toplanmıştı. Ancak şehit ailesine toplanan para yerine 125 TL para verenler, biz bunları dile getirdiğimiz bizi terörist ilan etti. Birleşik Arap Emirlikleri’ni FETÖ’yü finanse etti diye hain edenler bugün sarayda ağırlıyor. İstanbul seçimleri öncesinde terörist elebaşının kardeşini devlet televizyonuna çıkaranlar bizi teröristlikle suçluyor. Ancak halk kimin ne yaptığını unutmuyor. “ ifadelerini kullandı.

BENİM GENEL BAŞKANIM İŞÇİ EMEKLİ ÖĞRENCİ İÇİN TÜİK’E GİTTİ

Yıldızlı konuşmasına şu sözlerle devam etti; “Ülkemiz derin bir ekonomik buhrandan geçiyor. Çiftçinin, işçinin, öğrencinin hali ortada. Ancak her şeye kulak tıkayıp ‘dolar euro sizin olsun, Bizim Erdoğan’ımız var’ diyorlar. Dolar euro artıyor, çiftçi tarlasını ekemiyor. Geçen yıl 2 bin TL’ tutan alışveriş kalemleri bu yıl 3 bin TL tutuyor. Enflasyonu TÜİK’e göre baz alanlar, vatandaşı baz almıyor. Benim genel başkanım bunu bildiği için, asgari ücretliyi, işçiyi, emekçiyi düşündüğü için TÜİK’e gidiyor. Ama sarayda rahatları yerinde olanlar iftara ve yalanla boy gösteriyor.

DİYECEK SÖZ BULAMADILAR HAREKET ÇEKTİ DİYORLAR

Bu insanlar her gün simit yese bile nasıl geçinecek.? Emekli ne yapsın Erdoğan’ı? İşçi ne yapsın Erdoğan’ı? 3600 ek gösterge ile ilgili 40 ay geçti. Önceki seçimde kendileri söz verdi. Şimdi Kılıçdaroğlu memuru kışkırttı diyorlar. EYT’liler isyan ediyor, kulaklarını tıkamışlar. Umut biziz. Umut Cumhuriyet Halk Partisi, koyun sandığı görün sonucu. TBMM’deki bütçe konuşmalarını takip ediyoruz. Benim genel başkanım hesap uzmanı, diyecek hiçbir şey bulamadılar hareket çekti diyorlar. Burada da benzerleri var Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir mesela, gittiğimiz mecliste AKP’li meclis üyeleri bile harcama yetkisini elinden aldı. Kendi meclis üyesi bile güvenmezken biz nasıl güveneceğiz? Geçtiğimiz hafta zaten evlere şenlik açıklama yaptı.

YALAN İFTİRA İLE İŞ YAPIYORLAR

Bu tarafa gelelim Körfez’de evrakta sahtecilik, sahte iş bitirme evrağı düzenleme olayları çıktı. Bir baktım tüm kadroları lal oldu. Atatürk’e hakaret, insana hakaret hepsi bunlarda. Her türlü yolsuzluğa bulaşmış eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da Gebze Eskihisar’da lodos sonrası sahildeki kirliliği temizlemeye çalışan balıkçıların görüntülerini paylaşıp, sorumlunun konuyla alakası olmayan CHP’li İzmit Belediyesi olduğunu söyledi. Eskihisar’ın AKP’li Gebze Belediyesi’ne, kıyı şeritlerinin AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olduğunu öğrenince paylaşımı silmiş. Bu kadar yalan, iftira ile iş yapıyorlar.

ASRIN FELAKETİNİ YAŞAYAN GÖLCÜK’TE ÖNLEM YOK

Kocaeli, yarım kalmış projeler kentidir. Kocaeli’nin her köşesinde bu projeler var. Merhum ANAP Milletvekili Osman Nuri Akyol’un girişimleri ile o dönem 50 bin olan nüfusu olan Gölcük’e bir devlet hastanesi yapılmış. 20 senelik AKP iktidarında bugün 170 bin nüfusu olan Gölcük’te bir yenisi yok yerinde. Kocaeli’nin sosyal alanlara ihtiyacı var. Tiyatro, sinema var mı? Gölcük’te kentsel dönüşümü bitirebildiler mi? Her seferinde başlıyor ama daha ortada bir şey yok. Biz bunların ayıplarını söylüyoruz, düzeltin diyoruz. Utanmıyorlar. Ancak algı, iftira. Gölcük’ün trafiği ile ilgili biz adım attıklarını gördünüz mü? Çünkü sorun çözelim diye bir dertleri yok. Burada asrın felaketi yaşandı. Hala şehrin girişindeki 8-9 katlı binalar duruyor. Biz çözüm önerilerimizi de anlatıyor ancak saray iktidarı dinlemiyor. Bizi halk dinliyor. Seçimde iktidarız, bundan en ufak şüpheniz olmasın.”

KDV ÖTV KALKACAK

Yıldızlı’nın ardından toplantıda hitap eden Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan şunları kaydetti; “Bütçeyi hazırlayan Cumhurbaşkanı, bütçeyi sunan Cumhurbaşkanı’nın atadığı memur meclisteki kavgaları görüyorusunuz. Kamu kurumlarına baskı yaparak hayatta kalmaya çalışıyorlar. Emekli maaşını arttırmamak için, asgari ücreti arttırmamak için rakamları saklıyorlar. Her şey ortada millet biliyor. Bizler sokağa çıkıp millet ittifakının politikalarını anlatacağız. Biz öğrencilerin KYK borcunu sileceğiz, en düşük emeli maaşı asgari ücretin altında olmayacak, atanamayan öğretmen kalmayacak, öğretmene sağlıkçıya her yıl bir ikramiye vereceğiz, esnafın çiftçinin faiz borcunu sileceğiz, bunları erteleyip uzun vadeli taksitlendirme yapacağız, elektrik doğalgazdan KDV ÖTV’yi kaldıracağız.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN İKTİDARINA İHTİYACIMIZ VAR

Ülkenin geldiği konum ortada tüm milli değerlerimiz satılıyor dönüp millete dış güçler diyorlar. Derince’de bir tane liman var. Denizi doldura doldura geliyorlar yakında GÖLcük’e ulaşacaklar. Balıkçılar isyan ediyor, balıkçılara artık yer kalmamış. Her taraf liman olmuş. Bu limanları şimdi kapalı kapılar ardında 29 limanı 49 yıllığına 540 milyon dolara satmaya çalışıyorlar. Bölgenin en büyük sorunu çevre. Bu sebeple büyük bir mücadele içerisine girmemiz gerekiyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Cumhuriyet’in kurucu partisine büyük bir sorumluluk düşüyor. Yeni Anayasa’yı halkımıza sunacağız. Tüm kadrolarımız hazır. Bizim tek hedefimiz var. Cumhurbaşkanlığı’nı almak. Orayı alamazsak bu düzeni değiştiremeyiz. Bu ülkenin geleceğini önümüzdeki süreç belirleyecek. Bu ülkede birlik beraberlik istiyorsak, yoksulluğu bitirmek, işsizliği sonlandırmak, barışı kardeşliği sağlayacaksak Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarına ihtiyacımız var.”