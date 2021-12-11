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11 Ara 2021 - 16:32- Gündem G: 11 Ara 2021 - 16:34

Ayşe Hacet Aşar’ın acı günü

Körfez’de bulunan Kentsel Yapı Denetim’in sahibi ve Körfez Belediye Meclis Üyesi Ayşe Hacet Aşar’ın anneannesi Gülser Tınmaz vefat etti.
Ayşe Hacet Aşar’ın acı günü mask

Aynı zamanda KTO İnşaat Komitesi Başkanı olarak da görev yapan Ayşe Hacet Aşar’ın iki haftadır tedavi gören anneannesi Gülser Tınmaz yaşamını yitirdi. Gülser Tınmaz’ın cenazesi Manisa Akhisar toprağa verildi.

11 Ara 2021 - 16:32 - Gündem

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