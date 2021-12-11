Ayşe Hacet Aşar’ın acı günü

Aynı zamanda KTO İnşaat Komitesi Başkanı olarak da görev yapan Ayşe Hacet Aşar’ın iki haftadır tedavi gören anneannesi Gülser Tınmaz yaşamını yitirdi. Gülser Tınmaz’ın cenazesi Manisa Akhisar toprağa verildi.