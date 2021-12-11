Aynı zamanda KTO İnşaat Komitesi Başkanı olarak da görev yapan Ayşe Hacet Aşar’ın iki haftadır tedavi gören anneannesi Gülser Tınmaz yaşamını yitirdi. Gülser Tınmaz’ın cenazesi Manisa Akhisar toprağa verildi.
11 Ara 2021 - 16:32- Gündem Güncelleme: 11 Ara 2021 - 16:34
Ayşe Hacet Aşar’ın acı günü
Körfez’de bulunan Kentsel Yapı Denetim’in sahibi ve Körfez Belediye Meclis Üyesi Ayşe Hacet Aşar’ın anneannesi Gülser Tınmaz vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.