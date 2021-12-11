ATİK’de İlker Kızılkaya dönemi

2009 yılında Kocaeli’de kurulan Atılımcı İş Adamları Derneği 7. Olağan Kongresi bugün yapıldı. Tek adaylı kongrede iki dönemdir başkanlık görevini yürüten Yasin Akyol tekrar aday olmadı. Kocaeli’de geniş bir çevresi olan, iş insanı İlker Kızılkaya, genel kurula tek aday olarak girdi. Toplam 60 üyesi bulunan kongre sonrası 10 kişilik yönetim kurulu ve 6 denetim kurulu üyesi seçildi.

“GENİŞ KATILIM”

Dernek binasında gerçekleşen kongreye Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, İKM Başkanı Murat Öztürk, TÜMSİAD Başkanı Abdülkadir Özdemir, DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, İZGİAD Başkanı Eray Bodur, DEVA İzmit İlçe Başkanı Çağrı Çakıcı, Eski Belediye Başkanı Hikmet Erenkaya katıldı.

“ŞAHSIMA ÇOK ŞEY KATTI”

Toplantının ilk konuşmasını görevini devreden Yasin Akyol gerçekleştirdi. Akyol konuşmasında, “Bu dernek şahsıma çok şey katmıştır. Bu derneğin kuruluşunda emeği geçen kurucularıma, birlikte çalıştığım yönetimime üyelerime teşekkür ederim. Yeni Başkanımıza ve yönetimine başarılar diliyorum” dedi.

“İŞ ADAMLARINA İHALE ÇAĞRISI”

Akyol’un konuşmasının ardından Belediye Başkanları katılımcılara seslendi. İlk konuşmayı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün gerçekleştirdi. Aygün konuşmasında, “Bu derneklerin ne kadar önemli olduğunu bilen bir insanım. Beraber olmanın faydalarını bilen biriyim. Bu bir güç birliğidir. Bizim birinci projemiz kentseldönüşüm projesiydi. Bizim kentsel dönüşüm projemizin birinci ihalesine kimse katılmadı. Ekonomik krizi olarak gerekçe sunuldu. Derince’nin en eski mahallesi olan Karadenizliler mahallesinde bir çalışmamız olacak. İhaleyi bir kez daha yapacağız. Bunu takip etmenizi ve ihalelere girmenizi tavsiye ediyorum. Başkanlık yürüten Yasin kardeşimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Yeni arkadaşlara da hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

“KALİTEYE ÖNEM VERİLİYOR”

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise, “Eskiden bu işi yapanlara müteşebbis denirdi. Şimdi ise atılımcı ifadesi kullanılıyor. Biz yerel yöneticiler olarak kentin ihtiyacı ile ilgili bazı tasarruflarda bulunuyoruz. Bizim yaptığımız harcamalar sizlerin verdiği vergiler ile gerçekleşiyor. Kocaeli’de genç girişimciler ile bir arada olabilmekten mutluluk duyuyorum. Kaliteye verilen önemi gördük. Bilgi ve teknolojilerin bir araya getirilerek dernek çatısı altına girilmesini önemli görüyorum. Yeni yönetime başarılar diliyorum. Sadece kendileri için değil, tüm Kocaeli için katma değer elde edecekler” dedi.

“GÖSTERGELER İYİ”

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü konuşmasında, “Kurucuların birçoğu arkadaşım. 7.olağan kongresine katılmak beni ziyadesiyle mutlu etti. Emeği olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Belediyecilik piyasadan bağımsız değil. Hep birlikte zor dönemlerden geçiyoruz. İyi kaptanlar fırtınalı denizlerde belli olur. Memleketimize ve işinize sahip çıkmanızı rica ediyorum. Türkiye çok genç, potansiyeli olan fırsatlar ülkesi. Ekonomideki göstergelerin iyi olduğuna işaret ediyor.

“BİZ YATIRIMLARIMIZI YAPACAĞIZ SİZ DE YAPIN”

Bizim ilçemizde son dönemde Ford’un 2 milyar dolarlık bir yatırımı oldu. Bunun beraberinde yan sanayiler gelecek. Ticaret elektrikli araçların üretileceği bir üst haline geliyor. Yeni iş fırsatlarının olduğunu görüyoruz. Büyük bir potansiyel var. İşlerin daha iyi olduğu günlerde daha iyi fırsatlar yakalayacağız. Zor günler dedik. Hepimizin 2002’den bu yana herkes büyüdü.Bizim yatırımlarımız da etkileniyor. Ciddi bir fiyat istikrarsızlığı var. Ne olursa olsun gelecekte yapacağımız yatırımları bir şekilde yapacağız. Sizler de yapmaya niyetlendiğini yatırımları yapın” dedi.

“YAPACAK ÇOK ÇALIŞMA VAR”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Hem dünyada hem ülkemizde ekonomik sıkıntıların olduğu günlerde böyle bir kongrede fikirlerin paylaşılması önemli. ATİK derneğimizde görev yapan, risk alan, ülke ekonomisinde katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. En fazla ihtiyacımızın olduğu dönem. Ticaret riskli bir iş. Rıskın 10’da 9’u ticarettir. En fazla ihtiyacımız olan bu ruhu daha fazla yukarı taşımak için toplandık. İş birliği anlamında yapacak birçok ortak çalışma var. Yeni yatırımlar inşallah hayat bulur” dedi.

“CEFA SÜRMEYE TALİBİZ”

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ise, “İş insanı olmanın önemli bir cesaret gerektirdiğini biliyoruz. Hep sefa sürmeye değil cefa sürmeye de talibiz. Ülkemizde gerekli güven ortamının oluşturulması gerektiğini de düşünüyorum. Bundan sonra daha çok çalışmamız gerekiyor. En iyi şekilde çalışıp ülkemize hizmet etmek istiyoruz. Kongrenin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“33 YABANCI YATIRIMCI”

Toplantıda konuşma gerçekleştiren İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya ise oranlar vererek konuştu. Uzunkaya konuşmasında, “Kocaeli Türkiye’nin en küçük 7. coğrafi ili. Bu kentin yüzde 48’si orman. Sanayicilerimizin fazla bulunduğu bir kent. Bu kent ülkede üretilen otomobilin yüzde 36’sını tek başına üretiyor. Bugün itibari ile bu kentte dünyanın her yerinden gelen 331 yabancı yatırımcı bulunmaktadır. Bunu iş olsun diye söylemiyorum. Ülkemizde yatırım yapma cazibe haline geldi. Yatırımcılar bu kente yatırım yapmaya devam ediyor. Bu kentte 76 buçuk milyon ton yük çekti. Bu konuda Avrupa’nın 6 numarasıyız.

“YATIRIMLARA ENGEL OLABİLECEK BİR ŞEY OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM”

Bu kent ihracatın yüzde 15’ini, ithalatın yüzde 22’sini tek başında yapıyor. Bu Atılımcı iş adamları derneğinin böyle bir kentte atik olmaması düşünülemez. Dünyanın her tarafında ciddi bir fiyat dalgalanması var. Bu dalgalanmalardan Türkiye’nin etkilenmemesi mümkün değildir. Ticari görseller herkes tarafından kolayca okunabilir. Cumhurbaşkanımızın çok kıymetli bir çağrısı var.Sizlerden yardım isteyerek bu çağrıyıyinelemek istiyorum. Hep birlikte stokçulara set olalım. Bunlara müsaade etmeyelim. Bu birliktelikle devletin denetimi ile stokçularınönüne geçmek mümkün olmayabilir. Dünyanın en önemli kavşağında, sizin ticaretinize, yatırımlarınıza engel olabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. İthalat ihracat noktasında bu ülkeye fayda sağlayacak her yatırımcımızın emrinde olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

“YATIRIMCILAR İLE İLİŞKİLERİ GELİŞTİMEK İSTİYORUZ”

Derneğin yeni başkanı seçilen İlker Kızılkaya teşekkür konuşmasında, “2009 yılında arkadaşlarımızla ile birlikte derneği kurduk. O dönem Kocaeli üniversitesindeydim. Derneğimizde bugüne kadar görev alan tüm üyelere ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Yeni dönem faaliyetleri arasında öğrencilere oda ayırmıştık. Geçmiş dönemde Kocaeli üniversitesinde imzaladığımız protokolde pandemi nedeni ile fazla hayata geçiremedik. Kentimizdeki yabancı yatırımcılarla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Katılımlarınız için tekrar tekrar teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

YENİ YÖNETİM KURULU ASİL VE YEDEKLER

Başkan: İlker Kızılkaya

Başkan Yardımcısı: Hasan Kaya

Genel Sekreter: İbrahim Yıldırım

Komisyonlardan Sorumlu Y.K.Üyesi: Serkan Kasımoğlu

Denetim Kurulu Asil ve Yedekler:

Çağrı Çakıcı

Osman Zeki Erdoğan

Kani Furkan Kaçar

Ahmet Şengöz

Ömür Öztürk

Serkan Arı

KOMİSYONLAR

Hukuki ve Mali İşler- Disiplin Kurulu:

Mustafa Duysak

Harun Sarıdoğan

Eğitim- Sosyal İlişkiler Kurulu:

Fatih Baysungur

Murat Yazıcı

İbrahim Yıldırım

Ticaret ve Kurumsallaşma Kurulu:

Hasan Kaya

Adnan Sarısüleyman

Medya ve Teknoloji Kurulu:

Serkan Kasımoğlu

Tümer Uslu