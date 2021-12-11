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11 Ara 2021 - 20:46- Asayiş G: 11 Ara 2021 - 20:47

Cezaevindeki ölüme soruşturma başlatıldı

Müebbet hapis cezası ile PKK terör örgütüne üye olmak suçundan cezaevinde bulunan Garibe Gezer kaldığı odada ölü bulundu. Olay üzerine soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Cezaevindeki ölüme soruşturma başlatıldı mask

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü saat 12.30 sıralarında Kocaeli 1 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (PKK) suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan Garibe Gezer, kalmakta olduğu odanın banyosunda su fıskiyesine polar eşofmanı ile asılı vaziyette ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi, daha sonra ise ölüm nedeninin araştırılması için Gezer’in cesedi otopsiye gönderildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının ölümle alakalı geniş çaplı soruşturması sürüyor.

11 Ara 2021 - 20:46 İHA Kocaeli- Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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