Otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı

Kaza, Körfez ilçesine bağlı Hacıosman Mahallesi İstanbul istikameti D-100 bağlantı yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ö.D. idaresindeki 41 R 5666 plakalı Mercedes marka otomobil, 41 AHF 015 plakalı Mercedes marka tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle kullanılmaz hale gelen otomobilde bulunan Ö.D. ve eşi S.D. yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin içerisine sıkışan S.D., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kısa sürede çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Ö.D. ve S.D. hastaneye kaldırıldı. Otomobilin ön camından yolun ciddi kısmına dökülen camlar ise belediye ekipleri tarafından temizlendi.
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# sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.