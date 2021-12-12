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12 Ara 2021 - 09:21- Asayiş G: 12 Ara 2021 - 09:22

Elektrik sobasından çıkan yangında cami kullanılamaz hale geldi

Kocaeli’nde bir camide elektrik sobasından çıkan yangın paniğe sebep oldu. Cami kullanılmaz hale geldi.
Elektrik sobasından çıkan yangında cami kullanılamaz hale geldi mask

Olay, 23:30 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Eyüp Kaçmaz Sokakta bulunan Cumhuriyet Bahtiyar Camiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caminin temizlik işlerine bakan C.İ.’nin uyuduğu sırada ısınmak için kullandığı elektrikli sobadan yangın çıktı. İlk müdahaleyi yapmak isteyen C.İ. hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yaralı C.İ. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Cami kullanılmaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
# sağlık, Yangın

12 Ara 2021 - 09:21 İHA Kocaeli- Asayiş

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