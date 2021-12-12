Olay, 23:30 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Eyüp Kaçmaz Sokakta bulunan Cumhuriyet Bahtiyar Camiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caminin temizlik işlerine bakan C.İ.’nin uyuduğu sırada ısınmak için kullandığı elektrikli sobadan yangın çıktı. İlk müdahaleyi yapmak isteyen C.İ. hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yaralı C.İ. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Cami kullanılmaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
12 Ara 2021 - 09:21- Asayiş Güncelleme: 12 Ara 2021 - 09:22
Elektrik sobasından çıkan yangında cami kullanılamaz hale geldi
Kocaeli’nde bir camide elektrik sobasından çıkan yangın paniğe sebep oldu. Cami kullanılmaz hale geldi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.