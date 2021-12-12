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12 Ara 2021 - 09:25- Asayiş G: 12 Ara 2021 - 09:26

7 bin 600 litre sahte alkol ele geçirildi

Kocaeli’de yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki üretiminin önüne geçmek için çalışma başlatan polis ekipleri, yaptıkları operasyonla bir depoda 7 bin 600 litre sahte alkol ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
7 bin 600 litre sahte alkol ele geçirildi mask

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde üretilen sahte ve kaçak alkolün önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Dilovası ilçesinde sahte ve kaçak etil alkol imalatı yapılan depoya baskın düzenlendi. Yapılan baskında; 7 bin 600 litre etil alkol, 31 bin adet kapak, 18 bin 600 adet boş şişe, 2 adet 5 bin litrelik plastik tank, 2 adet 3 tonluk plastik tank, 1 adet fan soğutucu, 2 adet ısıtma kazanı, 1 adet şişeleme ve etiketleme ünitesi, 7 bin adet etiket, 2 adet bin litrelik IBC tank ele geçirildi. Olayla ilgili polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# Dilovası

12 Ara 2021 - 09:25 İHA Kocaeli- Asayiş

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