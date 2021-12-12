7 bin 600 litre sahte alkol ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde üretilen sahte ve kaçak alkolün önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Dilovası ilçesinde sahte ve kaçak etil alkol imalatı yapılan depoya baskın düzenlendi. Yapılan baskında; 7 bin 600 litre etil alkol, 31 bin adet kapak, 18 bin 600 adet boş şişe, 2 adet 5 bin litrelik plastik tank, 2 adet 3 tonluk plastik tank, 1 adet fan soğutucu, 2 adet ısıtma kazanı, 1 adet şişeleme ve etiketleme ünitesi, 7 bin adet etiket, 2 adet bin litrelik IBC tank ele geçirildi. Olayla ilgili polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# Dilovası
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.