Mavi Diş Polikliniği 10 yaşında

2011 yılında kurulan Yahya Kaptan'da kurulan Özel Mavi Ağız ve diş Sağlığı Polikliniği Cumartesi Akşamı 10. yılını kutladı. Çalışanlar ve aileleri arasında yapılan etkinlikte çalışanlar için hazırlanan eğlenceli slayt gösterileri izlendi. Samimi ortamda gerçekleşen yıldönümü kutlamalarında çalışanlar eğlencenin tadını çıkardı.

“STANDARLARIMIZI YÜkSEK TUTMAYI HEDEFLEDİK”

Günün anlam ve önemine yönelik konuşmayı firmanın kurucu ortaklarından Dr. Emin Altiti gerçekleştirdi. 2011 yılında hizmete başladıklarından beri kalite, güven, memnuniyet unsurlarını birinci ilke olarak benimsediklerini ifade eden Altiti, “Ekipman ve donanım olarak kendimizi her geçen gün revize etmeye çalıştık. Tüm güncel tedavi yaklaşımlarını takip ederek, hastalarımıza daha iyi hizmet sunmak amacıyla hekim çalışma standartlarımızı yüksek tutmayı hedefledik. Ülkemizde sayılı klinikte var olan pandemi şartlarında da güncel diş hekimliği adına ve hastalarımızın tedavi sürelerini kısaltmak, tedavilere kalite ve konfor getirmek amacıyla Digital Dişhekimliğini hayatımıza dahil ederek,digital laboratuarımızı kurduk” ifadelerini kullandı.

“İZMİT’TE İLK OLMAYI BAŞARDIK”

Sözlerine devam eden Altiti, “Digital Diş Hekimliği Laboratuarımızı yaklaşık iki yıldır bir fiil olarak iş akışımıza dahil ettik. Biliyorsunuz ki Avrupa ve Ortadoğu Ülkelerinde yaşayan yerli ve yabancı hastaların sağlık turizmi için tercih ettikleri ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Kliniğimizde yabancı hastaların diş hekimliği alanında Sağlık Turizmi taleplerini karşılamakta olup, bu alanda Sağlık Turizmi Yetki Belgesini alarak İzmit'te bir ilk olmayı başardık. İlk günden bu güne kadar bu yolda beraber yürüdüğümüz hekim, çalışma arkadaşlarımıza ve bizi tercih eden değerli hastalarımıza Özel Mavi Diş Kliniği Ailesi olarak müteşekkiriz. 2022 yılının pandeminin sona erdiği sevdiklerimizle kucaklaşabildiğimiz, huzurun, mutluluğun ve bolca gülebildiğimiz bir yıl olmasını diliyoruz” ifadelerini kullanarak konuşmasının sonlandırdı.