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12 Ara 2021 - 09:59- Gündem G: 12 Ara 2021 - 10:02

Yağmurun ardından kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre yurdu saran sağanak yağışların ardından hafta ortasında sıcaklıklar düşecek. Türkiye'nin birçok şehrinde kar kendini gösterecek.
Yağmurun ardından kar geliyor! mask

Meteoroloji tarafından hava durumuna dair son tahminler yayınladı. Türkiye’nin birçok şehrinde etkili olan sağanak yağışla beraber adım adım sıcaklıklar düşecek. Düşüşe geçen hava sıcaklıklarıyla beraber ilerleyen günlerde kar yağışı Marmara Bölgesi ve çevresinde etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Kıyı Ege ile Manisa, Denizli, Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kıyı Ege ile Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2); Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, İzmir'in kuzey ilçeleri ile Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

12 Ara 2021 - 09:59 - Gündem

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