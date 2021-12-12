Gebzespor Taraftar Derneği’ni Mithat Ağa yalnız bırakmadı

Gebzespor Taraftarlar Derneği, Hacı Halil Mahallesi Hürriyet Caddesi No:23 adresinde açılış yaptı. Mor Menekşe taraftarının dernek açılışında İzmit Belediyesi adına Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa camiayı yalnız bırakmadı. Başkan Hürriyet’in selamını ve başarı dileğini ileten Ağa, derneğin camiaya ve taraftara hayırlı olmasını diledi.

BAŞKANI DAVET ETTİLER

Dernek başkanı Ramazan Esen davetlerini kırmayarak açılışlarında kendilerini yalnız bırakmayan Mithat Ağa ve İzmit Belediyesi’ne teşekkür etti. Esen, Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i en kısa sürede dernek merkezinde ve Gebzespor maçında ağırlamak istediklerini söyledi.