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12 Ara 2021 - 10:04- Gündem G: 12 Ara 2021 - 10:06

Büyükşehir, Hz. Mevlana’yı “Yad-ı Mevlana” ile anacak

Hz. Mevlana’nın vuslatının 748. yıldönümünde, özel bir anma etkinliği düzenlenecek
Büyükşehir, Hz. Mevlana’yı “Yad-ı Mevlana” ile anacak mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin vuslatının 748. yıldönümünde özel bir anma etkinliği düzenleyecek. “Yad-ı Mevlana”(Sema Mukabelesi) özel anma etkinliği Uluslararası Mevlana Vakfı ile 15 Aralık Çarşamba akşamı ortaklaşa düzenlenecek. SDKM Büyük Sahnede gerçekleştirilecek olan özel etkinlik 19.00’da başlayacak.

PROF. DR GÜLEÇ SEMA RİTÜELLERİNİ ANLATACAK

Açılış ve protokol konuşmalarının ardından Prof. Dr. İsmail Güleç, Sema ritüellerini anlatarak konuklara bilgi verecek. Ardından Sema Mukabelesine geçilecek. Sema Mukabelesine 20 kişiden oluşan Mevlevi dervişleri katılarak, semayı aslına uygun olarak icra edecek.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

12 Ara 2021 - 10:04 - Gündem

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