Büyükşehir, ağaçları yeniden toprakla buluşturuyor

Yeşile ve çevreye büyük değer veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde gerçekleştirdiği çeşitli çalışmalar sırasında yerinden kaldırılmak zorunda kalınan ağaçları üretim fidanlığında bakıma alıyor. Uzman ekiplerce bakımları gerçekleştirilen ağaçlar daha sonra uygun yol kenarlarında, parklarda ve refüjlerde tekrar değerlendiriliyor. Kaldırılan ağaçları tekrar toprakla buluşturan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kocaeli’nin güzelliğine güzellik katmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
AĞAÇ KÖKLERİNE ZARAR VERİLMİYOR
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde kaldırılan ağaçların geri dönüşüm çalışmalarını özenle yerine getiriyor. Bu bağlamda ağaç köklerine zarar verilmemesi için çalışmalar çok dikkatli şekilde yapılıyor. Kökü ile beraber kaldırılan ağaçlar zaman kaybetmeden özel bir bez yardımı ile sarılıyor. Böylece ağacın soğuktan etkilenmemesi sağlanıyor. Kaldırılan ağaçlar daha sonra üretim fidanlığına götürülüyor ve burada boyutlarına göre önceden açılan çukurlara dikiliyor.
BUDAMA ÇALIŞMASI
Köklerin hava almasını engelleyen koruma çalışmalarında bitkinin kendini toparlaması için budaması gerçekleştiriliyor. Böylece su dolaşımının bitkiyi toparlaması, daha çabuk hayata geçirmesi sağlanıyor. Kök temizliği de yapılan bitkiler özel karışımlı toprak ile saksıya veya rehabilitasyon alanlarına alınıyor. Dikime hazır hale gelen bitkiler ihtiyacı olan bölgelere dikilmek üzere beklemeye alınıyor. Ağaçlar bu şekilde yeniden yeşillendirilip, toprakla buluşması sağlanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.