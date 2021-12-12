Büyükşehir, ağaçları yeniden toprakla buluşturuyor

Yeşile ve çevreye büyük değer veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde gerçekleştirdiği çeşitli çalışmalar sırasında yerinden kaldırılmak zorunda kalınan ağaçları üretim fidanlığında bakıma alıyor. Uzman ekiplerce bakımları gerçekleştirilen ağaçlar daha sonra uygun yol kenarlarında, parklarda ve refüjlerde tekrar değerlendiriliyor. Kaldırılan ağaçları tekrar toprakla buluşturan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kocaeli’nin güzelliğine güzellik katmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

AĞAÇ KÖKLERİNE ZARAR VERİLMİYOR

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde kaldırılan ağaçların geri dönüşüm çalışmalarını özenle yerine getiriyor. Bu bağlamda ağaç köklerine zarar verilmemesi için çalışmalar çok dikkatli şekilde yapılıyor. Kökü ile beraber kaldırılan ağaçlar zaman kaybetmeden özel bir bez yardımı ile sarılıyor. Böylece ağacın soğuktan etkilenmemesi sağlanıyor. Kaldırılan ağaçlar daha sonra üretim fidanlığına götürülüyor ve burada boyutlarına göre önceden açılan çukurlara dikiliyor.

BUDAMA ÇALIŞMASI

Köklerin hava almasını engelleyen koruma çalışmalarında bitkinin kendini toparlaması için budaması gerçekleştiriliyor. Böylece su dolaşımının bitkiyi toparlaması, daha çabuk hayata geçirmesi sağlanıyor. Kök temizliği de yapılan bitkiler özel karışımlı toprak ile saksıya veya rehabilitasyon alanlarına alınıyor. Dikime hazır hale gelen bitkiler ihtiyacı olan bölgelere dikilmek üzere beklemeye alınıyor. Ağaçlar bu şekilde yeniden yeşillendirilip, toprakla buluşması sağlanıyor.