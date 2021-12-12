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12 Ara 2021 - 14:04- Spor G: 12 Ara 2021 - 14:06

Dikkat, Altınordu yaralı aslan
Dikkat, Altınordu yaralı aslan mask
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Geçen haftayı fikstür gereği bay geçen İzmir’in genç ekibi, yerli ve genç modelinden taviz vermezken, hızla 2.Lig yolunu da tutuyor

ALTINORDU GALİBİYET İÇİRN BİLENİYOR

Hafta sonunu bay geçirecek takım, yarın saat 19.00’da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmaya yönelik çalışmalarını tamamlıyor. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan çalışmada futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi.
# Kocaelispor

12 Ara 2021 - 14:04 - Spor

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