Gebze'de amatör spora 710 bin liralık destek

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde düzenlenen yemek programında amatör spor kulüplerinin yöneticilerini ağırladı. Amatör spor kulüplerine toplamda 710 bin liralık maddi yardımda bulunan Zinnur Büyükgöz, "Spor yapan ve yarınlara sağlıklı bakan bir nesil yetiştirmeliyiz. Her evladımızın ilgisine ve kabiliyetine uygun spor yapabileceği tesis ve yatırımları, imkanları sunmalıyız. Tüm çabamız bunun için. Bugün burada, federasyonumuzun belirleyeceği program dahilinde kullanılmak üzere 710 liralık tahsisatı amatörün emrine sunmuş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.