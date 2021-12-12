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12 Ara 2021 - 14:06- Gündem G: 12 Ara 2021 - 14:08

Yeniden Aydınlanma Derneği’nden Ankara’ya çıkarma

Yeniden Aydınlanma Derneği, Halil Konuşkan öncülüğünde Ankara’da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a hediye takdim edildi
Yeniden Aydınlanma Derneği’nden Ankara’ya çıkarma mask
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Ankara ziyaretine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la başlayan Yeniden Aydınlanma Derneği yöneticileri Genel Başkan Halil Konuşkan, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Temsilcisi İhsan Yavuz, İstanbul İkinci Bölge Temsilcisi Jale Kayaalp, Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa İl Temsilcisi Mehmet Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Aysel Aydın, Murat Onat, Sakarya İl Temsilcisi Adem Arı, Kocaeli İl Temsilcisi Selçuk Pınar, Ankara İl Temsilcisi Kürşat Karacabey, Kocaeli Aydınlar Ocağı Kurucu ve eski Başkanı Ahsen Okyar, Kültür Sanat Komisyonu Başkanı AspayÇebeci Şener, İlay Aksoy ve Dernek Tüzüğünü yazan emekli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kerim Yılmaz katıldılar.

ŞİİR KİTABI VERİLDİ

Toplantıda konuşan Halil Konuşkan, Yeniden Aydınlanma Derneği’nin kuruluş amacını, hedeflerini, yurt genelindeki teşkilatlanmasını, şimdiye kadar gerçekleştirdiği çalışmaları ve hedeflerini anlattı. Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda İstanbul İl Temsilcisi İhsan Yavuz, Beşiktaş “Çarşı” gurubunun hediyesini takdim etti. Görüşme sonrası, Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kerim Yılmaz ziyaret edildi.Daha sonra İYİ Parti Genel Merkezine geçildi. Genel Başkan Yardımcıları Cihan Paçacı ve Şenol Sunat dernek yöneticilerini kabul etti.
# İyi Parti

12 Ara 2021 - 14:06 - Gündem

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