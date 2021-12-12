Vodafone Red, sınırsız eğlence dünyasına yeni bir hizmet daha ekledi. Dünyanın lider eğlence servisi Netflix, Türkiye’de ilk kez ve sadece Vodafone Red’in tarifesine özel internetinden yemiyor. Vodafone Red’in seçili tarifelerine gelenlere ayrıca ilk 3 ay Netflix Standart Paket üyeliği hediye ediliyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Müşteri alışkanlıkları ve ihtiyaçları hızla dijitalleşiyor. Dünya genelinde medya tüketimi ve dijital platformlarda geçirilen zaman ortalama % 40 arttı” dedi.
12 Ara 2021 - 14:10- Ekonomi Güncelleme: 12 Ara 2021 - 14:12
Vodafone Red’den yenilik
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.