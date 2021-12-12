Vodafone Red’den yenilik

Vodafone Red, sınırsız eğlence dünyasına yeni bir hizmet daha ekledi. Dünyanın lider eğlence servisi Netflix, Türkiye’de ilk kez ve sadece Vodafone Red’in tarifesine özel internetinden yemiyor. Vodafone Red’in seçili tarifelerine gelenlere ayrıca ilk 3 ay Netflix Standart Paket üyeliği hediye ediliyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Müşteri alışkanlıkları ve ihtiyaçları hızla dijitalleşiyor. Dünya genelinde medya tüketimi ve dijital platformlarda geçirilen zaman ortalama % 40 arttı” dedi.