İSU Genel Müdürlüğü’nce Körfez’de yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediye ekiplerince hızlı bir şekilde asfaltlama çalışmalarına başlandı. Körfez’de yürütülen çalışmaları sahada takip eden Belediye Başkanı Şener Söğüt, Çamlıtepe Mahallesini de ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Mehmet Işık ile birlikte yürütülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.
12 Ara 2021 - 14:12- Gündem Güncelleme: 12 Ara 2021 - 14:13
Çamlıtepe’de altyapı sonrası üstyapı başladı
İSU Genel Müdürlüğü tarafından Çamlıtepe Mahallesi Kartal Sokak’ta başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hızlıca asfaltlama çalışmaları da başladı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.