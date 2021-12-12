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12 Ara 2021 - 14:12- Gündem G: 12 Ara 2021 - 14:13

Çamlıtepe’de altyapı sonrası üstyapı başladı

İSU Genel Müdürlüğü tarafından Çamlıtepe Mahallesi Kartal Sokak’ta başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hızlıca asfaltlama çalışmaları da başladı.
Çamlıtepe’de altyapı sonrası üstyapı başladı mask

İSU Genel Müdürlüğü’nce Körfez’de yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediye ekiplerince hızlı bir şekilde asfaltlama çalışmalarına başlandı. Körfez’de yürütülen çalışmaları sahada takip eden Belediye Başkanı Şener Söğüt, Çamlıtepe Mahallesini de ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Mehmet Işık ile birlikte yürütülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

12 Ara 2021 - 14:12 - Gündem

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