Çamlıtepe’de altyapı sonrası üstyapı başladı

İSU Genel Müdürlüğü’nce Körfez’de yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediye ekiplerince hızlı bir şekilde asfaltlama çalışmalarına başlandı. Körfez’de yürütülen çalışmaları sahada takip eden Belediye Başkanı Şener Söğüt, Çamlıtepe Mahallesini de ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Mehmet Işık ile birlikte yürütülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.