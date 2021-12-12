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12 Ara 2021 - 14:12- Ekonomi G: 12 Ara 2021 - 14:13

Polifarma’ya Altın Havan’dan ödül

Yüzde 100 yerli sermayeli Polifarma İlaç, Eczacı Dergisi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Altın Havan Ödülleri’nde “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kategorisinde ödüle layık görüldü.
Polifarma’ya Altın Havan’dan ödül mask

Türk Eğitim Derneği (TED) iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Ecz. Necdet Nuri Kumrulu Burs Fonu ile ödül almaktan büyük mutluluk duyuyoruz diyen Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, Polifarma olarak sadece sağlık alanında değil hayatı daha yaşanabilir kılmak için eğitimden spora, çevreden toplumsal konulara birçok alanda proje üzerine çalıştıklarının altını çizdi.
# sağlık, proje, eğitim

12 Ara 2021 - 14:12 - Ekonomi

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