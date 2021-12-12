Polifarma’ya Altın Havan’dan ödül

Türk Eğitim Derneği (TED) iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Ecz. Necdet Nuri Kumrulu Burs Fonu ile ödül almaktan büyük mutluluk duyuyoruz diyen Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, Polifarma olarak sadece sağlık alanında değil hayatı daha yaşanabilir kılmak için eğitimden spora, çevreden toplumsal konulara birçok alanda proje üzerine çalıştıklarının altını çizdi.