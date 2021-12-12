Türk Eğitim Derneği (TED) iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Ecz. Necdet Nuri Kumrulu Burs Fonu ile ödül almaktan büyük mutluluk duyuyoruz diyen Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, Polifarma olarak sadece sağlık alanında değil hayatı daha yaşanabilir kılmak için eğitimden spora, çevreden toplumsal konulara birçok alanda proje üzerine çalıştıklarının altını çizdi.
12 Ara 2021 - 14:12- Ekonomi Güncelleme: 12 Ara 2021 - 14:13
Polifarma’ya Altın Havan’dan ödül
Yüzde 100 yerli sermayeli Polifarma İlaç, Eczacı Dergisi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Altın Havan Ödülleri’nde “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kategorisinde ödüle layık görüldü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.