Yemeksepeti Banabi, uygulamadaki seçili ürünlerden verilen her siparişin aynısından 2 adet de Koruncuk Vakfı'na bağışladı. Toplamda 30 bin adetten fazla ürün Koruncuk Vakfı bünyesindeki Koruncukköyler’e gönderildi. Yemeksepeti’nin hızlı market alışverişi hizmeti Yemeksepeti Banabi, dayanışmanın, yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemini bir kez daha öne çıkardı. Bu kapsamda Yemeksepeti Banabi, uygulamadaki temel gıda, kişisel bakım ve kırtasiye gibi ürün gruplarından oluşan 67 ürünlük özel bir “Paylaşma Günü” kategorisi oluşturdu. Yemeksepeti Banabi bu kategorilerden sipariş verilen her üründen 2 adet de Koruncuk Vakfı'na bağışladı.
12 Ara 2021 - 14:13- Ekonomi Güncelleme: 12 Ara 2021 - 14:14
Yemeksepeti Banabi’den Koruncuk Vakfı'na destek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.