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12 Ara 2021 - 14:13- Ekonomi G: 12 Ara 2021 - 14:14

Yemeksepeti Banabi’den Koruncuk Vakfı'na destek
Yemeksepeti Banabi’den Koruncuk Vakfı'na destek mask

Yemeksepeti Banabi, uygulamadaki seçili ürünlerden verilen her siparişin aynısından 2 adet de Koruncuk Vakfı'na bağışladı. Toplamda 30 bin adetten fazla ürün Koruncuk Vakfı bünyesindeki Koruncukköyler’e gönderildi. Yemeksepeti’nin hızlı market alışverişi hizmeti Yemeksepeti Banabi, dayanışmanın, yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemini bir kez daha öne çıkardı. Bu kapsamda Yemeksepeti Banabi, uygulamadaki temel gıda, kişisel bakım ve kırtasiye gibi ürün gruplarından oluşan 67 ürünlük özel bir “Paylaşma Günü” kategorisi oluşturdu. Yemeksepeti Banabi bu kategorilerden sipariş verilen her üründen 2 adet de Koruncuk Vakfı'na bağışladı.

12 Ara 2021 - 14:13 - Ekonomi

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Yemeksepeti Banabi’den Koruncuk Vakfı'na destek mask
Yemeksepeti Banabi’den Koruncuk Vakfı'na destek
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