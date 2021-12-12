İş Portföy Genel Müdürü Burak Sezercan, tematik yatırım fonlarının dünyada hızla büyüdüğüne dikkat çekerek, "Portföyleri belirli temalara dayalı yatırım enstrümanlarından oluşan fonlara tematik fon diyoruz. Dünyada toplam tematik fon büyüklüğü 600 milyar doları aşarak, son üç yılda üç kat büyüdü. İş Portföy olarak bu gelişmeler ışığında özgün bir temaya dayalı fon kurma konusuna odaklanarak 2021'de 11 adet perakende fonumuzun 8 tanesini tematik fon kategorisinde kurarak yatırımcılarla buluşturduk" dedi.
12 Ara 2021 - 14:13- Ekonomi Güncelleme: 12 Ara 2021 - 14:15
Tematik yatırım fonları büyüyor
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.