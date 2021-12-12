Tematik yatırım fonları büyüyor

İş Portföy Genel Müdürü Burak Sezercan, tematik yatırım fonlarının dünyada hızla büyüdüğüne dikkat çekerek, "Portföyleri belirli temalara dayalı yatırım enstrümanlarından oluşan fonlara tematik fon diyoruz. Dünyada toplam tematik fon büyüklüğü 600 milyar doları aşarak, son üç yılda üç kat büyüdü. İş Portföy olarak bu gelişmeler ışığında özgün bir temaya dayalı fon kurma konusuna odaklanarak 2021'de 11 adet perakende fonumuzun 8 tanesini tematik fon kategorisinde kurarak yatırımcılarla buluşturduk" dedi.