İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi hasta yakınlarını da unutmuyor

Alzheimer hastalarının yaşam standardının arttırılması adına önemli çalışmalara imza atan İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi, toplu ve bireysel görüşmelere de hız verdi. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevli sosyal hizmet uzmanları ve Psikolog Kübra Şıvgın Kara, Alzheimer Yaşam Evi’nden faydalanan vatandaşların yakınlarıyla tek tek ilgilenerek görüşmeler yapıyor.

AYRINTILI ŞEKİLDE BİLGİLENDİRİLİYORLAR

Periyodik olarak devam eden grup çalışmalarında hasta yakınları, Alzheimer hastasının günlük bakımı ve hastalara davranış biçimleri ile ilgili bilgilendiriliyor. Merak ettikleri sorulara yanıt bulan hasta yakınları, yapılan grup çalışması ile yalnız olmadıklarının farkına varıyorlar. Empati, iletişim becerileri, davranış biçimleri, kriz yönetimi ve travma ile başa çıkma yöntemleri gibi birçok konuda görüşmeler sağlanan hasta yakınları, İzmit Belediyesi ve Alzheimer Yaşam Evi yetkililerine verilen hizmetten ötürü teşekkür ettiler.