DEVA, pazarda vatandaşlarla buluştu

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi halkın nabzını tutmaya devam ediyor. Genel Merkez’in organizasyonuyla bütün yurtta DEVA Partisi teşkilâtları semt pazarlarına giderek vatandaşlarla buluştu. Bu kapsamda DEVA Partisi İl Başkanlığı da 12 ilçenin tamamında İl Başkanı Adem Koç’un öncülüğünde semt pazarlarında vatandaşları dinlediler, DEVA Partisi’nin ekonomi alanında çözüm yollarını paylaştılar.

“TÜRKİYE DEVA’YI BEKLİYOR”

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan İl Başkanı Adem Koç, “Bugün vatandaşlarımızın artık yaşanılan bu hayat pahalılığı karşısında dayanacak gücü kalmadığını, ne yazık ki hep beraber bir kez daha gördük. İnsanımız gece gündüz çalıştığı halde, en hayati ihtiyaçlara dahi para yetiştirememenin acısıyla kıvranıyor. Bugün pazarda da gördüğümüz üzere artık Türkiye, DEVA Partisi iktidarını ve Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’ın ülkeyi tekrar düzlüğe çıkartarak insanca yaşam kalitesine ulaştırmasını sabırsızlıkla bekliyor” dedi.