Kocaman, lise günlerine geri döndü

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ahde vefa örneği sergileyerek mezunu olduğu Namık Kemal Lisesi’ni ziyaret etti. Başkan Kocaman öğrencilerle bir araya gelmeden önce Okul Müdürü Adem Şahinkaya’nın ev sahipliğinde öğretmenlerle sohbet etti. Öğretmenler odasında gerçekleşen ziyarette 1996 yılında Namık Kemal Anadolu Lisesi’nden mezun olduğunu belirten Başkan Kocaman “O yıllarda okul çeşitliliğimiz bu kadar fazla değildi. Burası ilimizin en güzel okullarından biridir. Buraya geldiğim için mutlu ve heyecanlıyım” dedi.

“ARANIZDA OLMAK BÜYÜK MUTLULUK”

Öğrencilerle bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Aranızda olmak harika ve heyecan verici bir duygu. Bugünlere gelmeme vesile olan başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimize teşekkür ederim. Ben de 1996 yılında bu okuldan mezun oldum, bu sınıflarda okudum. Namık Kemal Anadolu Lisesi’nden mezun olmak ayrıcalıktır. Bugünlere gelmek için hep çalıştım. Çalışmak en önemli güç ve motivasyon. Rabbim bana ilçe belediye başkanları arasında en yüksek oyla seçilerek belediye başkanı olmayı nasip etti. Bu büyük bir sorumluluk” dedi.