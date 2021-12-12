Son günlerde Körfez’in gündemi işgal etmeye devam eden Yukarı Hereke Mahallesi sınırları içinde yer alan araziye kurulmak istenilen atık depolama ve bertaraf tesisi ile ilgili Saadet Partisi (SP) Körfez İlçe Başkanı Mehmet Ali Tahtalı açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada Tahtalı, “Yapılan yatırımları en ince ayrıntısına kadar, olumluolumsuz yönlerini inceliyor.Karar ondan sonra veriliyordu. Bu kurum, 2011 yılında mevcut iktidar tarafından lav edildi. Planlama olarak bir bakanlığa bağlandı. Bu yüzden iyi planlama yapılmadan fizibilitesi iyi bir şekilde gerçekleştirilmeden yapılan yatırımlar sonra da büyük sıkıntı oluşturuyor. Neden Körfez? Başka bir ilçe yok mu? Başka yerler kabul etmedi. Sahipsiz gözüken Körfez’e kurulmak isteniyor. Hereke’ye kurulmak istenilen tesis, nasıl bir tesis olacak? Bu alana hangi tür atık maddeler dökülecek? Çevreye ne kadar zarar verecek? Güzelliği ile muhteşem bir doğa yapısı olan Hereke’ye zararı ne kadar olacak? Bu konularda yetkililer bize ve kamuoyuna bilgi vermiyorlar, vermekten de kaçınıyorlar. Bu yüzden Hereke halkı başta olmak üzere Körfez halkı tedirgin ve bu tesisi istemiyor. Ciddi bir yatırımın olmadığı Yukarı Hereke’ye böyle bir tesisin kurulması demek Hereke bölgesinde ki doğanın ve yaşam alanlarının zarar görmesi demektir” dedi.
12 Ara 2021 - 14:22- Gündem Güncelleme: 12 Ara 2021 - 14:24
Tahtalı: Başka bir ilçe yok mu? Neden Körfez?
Yukarı Hereke Mahallesi sınırları içinde yer alan araziye kurulmak istenilen atık depolama ve bertaraf tesisi ile ilgili konuşan SP Körfez İlçe Başkanı Mehmet Ali Tahtalı, “Neden Körfez? Başka bir ilçe yok mu? Başka yerler kabul etmedi. Sahipsiz gözüken Körfez’e kurulmak isteniyor” dedi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.