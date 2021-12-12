Başkan Aygün, Derince’de tarım ve turizm projeleri

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, köylerdeki çalışmalara da önem veriyor. Başkan Aygün, bölgeye hitap eden iki önemli projeyi hayata geçiriyor. Aygün, önceki gün Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak ve Belediye Meclis Üyesi İmdat Gülcan ile birlikte bölgeye giderek çalışmalardaki son durumu yerinde inceledi. Başkan Aygün ilk olarak tamamlanmasıyla birlikte bölgeye ekonomik anlamda çok önemli bir değer katacak olan Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’nde incelemelerde bulundu.

YAPIMI DEVAM EDİYOR

Temmuz ayı içerisinde temeli atılan ve yapımı hızlı bir şekilde devam eden Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri, içerisinde Süt Pastörizasyon Tesisi, Aspir Yağı İşleme ve Değerlendirme Tesisi ile Mısır Kurutma Tesisi’ni barındırıyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün köylerde yaptığı ziyaretlerde ikinci noktası Tahtalı Göleti oldu.

TAHTALI GÖLETİ

Bölgeye turizm potansiyelini ortaya çıkartarak ekonomiye katkı sunacak Tahtalı Göleti Doğa Park projesini kazandıracak olan Başkan Aygün, burada devam eden çalışmaları inceledi. İlk etapta gölet çevresindeki yolların tesviye edilip düzeltildiği, ot biçme ve küreme işlemleri ile yeşil alanların bakımlarının düzenli olarak yapıldığı bölgede ürün satış alanı, şadırvan, mescit ve tuvaletlerin tamamlanmasının ardından rekreasyon alanındaki mangal yerleri de hazırlanmıştı.

ÇOK AMAÇLI TESİSLER

Bölgedeki ikinci etap çalışmaları kapsamında misafirhane, yemekhane, basketbol sahası, restaurant, kafe ve teras alanı, ürün satış yerleri, su sporları tesisinin yapımına ise devam ediliyor. Yaklaşık 8 bin m2 alan üzerinde yapılacak bu çalışmaların tamamlanmasının ardından ise üçüncü etap düzenlemelerine geçilecek. Son olarak bölgeye yapılacak karavan park, hobi bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yolları ile Doğa Park projesi tamamlanarak halkın kullanımına sunulacak.