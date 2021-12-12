Adnan Türedi hayatını kaybetti

Suadiyespor'un emektar yöneticisi ve başkan yardımcısı Adnan Türedi(50) geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandı. Kocaeli Devlet Hastanesi'nde 15 gündür tedavi gören Adnan Türedi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yıldız Sunta'dan emekli ve 1 çocuk babası olan Türedi'nin ölümü sevenlerini yasa boğdu. Merhumun cenazesi bugün Kartepe Gasilhanesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Suadiye Merkez Mezarlığı'na defnedildi.
Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.