Adnan Türedi hayatını kaybetti

Suadiyespor'un emektar yöneticisi ve başkan yardımcısı Adnan Türedi(50) geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandı. Kocaeli Devlet Hastanesi'nde 15 gündür tedavi gören Adnan Türedi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yıldız Sunta'dan emekli ve 1 çocuk babası olan Türedi'nin ölümü sevenlerini yasa boğdu. Merhumun cenazesi bugün Kartepe Gasilhanesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Suadiye Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...