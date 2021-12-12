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12 Ara 2021 - 14:31- Gündem G: 12 Ara 2021 - 14:50

Adnan Türedi hayatını kaybetti
Adnan Türedi hayatını kaybetti mask

Suadiyespor'un emektar yöneticisi ve başkan yardımcısı Adnan Türedi(50) geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandı. Kocaeli Devlet Hastanesi'nde 15 gündür tedavi gören Adnan Türedi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yıldız Sunta'dan emekli ve 1 çocuk babası olan Türedi'nin ölümü sevenlerini yasa boğdu. Merhumun cenazesi bugün Kartepe Gasilhanesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Suadiye Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...
# Kartepe, çocuk

12 Ara 2021 - 14:31 - Gündem

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