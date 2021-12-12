Cenazesini Diyanet İşleri Başkanı kıldırdı, cemaat yollara taştı

Sakarya'da verdiği vaazlarla bilinen ve kitapları birçok dile çevrilen 88 yaşındaki Ahmet Tomor, yaklaşık 3 hafta önce korona virüse yakalandı. Kocaeli'de özel bir hastanede tedavi gören Tomor, durumunun ağırlaşması sonrasında yoğun bakıma alındı. Tomor, dün akşam saatlerinde burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tomor’un ölümü, sevenlerini yasa boğdu.
Hayatını kaybeden Tomor için, Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi’nde bulunan İmam-ı Azam Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazına katılan sevenleri, cami avlusundan yollara taştı. Büyük kalabalığın son yolculuğuna uğurladığı Ahmet Tomor, Erenler Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
Öte yandan cenaze namazına; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, siyasiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bazı dini cemaatlerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.