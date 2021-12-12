Komşu kavgası hastanede bitti

Kocaeli Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Ayyıldız Caddesi'nde komşular arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kavgada baygınlık geçiren hamile A.B. ile kafasına darbe alan E.Ş, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.