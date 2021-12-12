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12 Ara 2021 - 15:12- Asayiş G: 12 Ara 2021 - 15:14

Komşu kavgası hastanede bitti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada, baygınlık geçiren hamile kadın ile yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Komşu kavgası hastanede bitti mask

Kocaeli Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Ayyıldız Caddesi'nde komşular arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kavgada baygınlık geçiren hamile A.B. ile kafasına darbe alan E.Ş, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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12 Ara 2021 - 15:12 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

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