Belediye Derince, Karşıyaka’yı elinden kaçırdı! “1-1”

Belediye Derincespor sezonun 16. maçında Karşıyaka’yı konuk etti. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 67. dakikasında Melih İnan’ın golü ile öne geçen Derince ekibi 6 dakika sonra Harun’un golüne engel olamadı ve maç 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın hakemi Gamze Durmuş Pakkan ise felaket bir yönetim ortaya koyarak saha içini bir birine katmayı başardı. Belediye Derincespor ilk yarının son maçında Fethiyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Fethiye İlçe Stadı’ndaki maç 13.00’te başlayacak.

İNANILMAZ GOLLE KAÇTI

Derince Doğal Çim Stadı’ndaki maçın ilk yarısında Derince oyunun hakimi olmasına rağmen Karşıyaka mutlak iki gol kaçırdı. İlk pozisyonda kaleci Taha yakın mesafeden çok iyi bir şut çıkarırken, ikinci pozisyonda kafa vuruşu sonrası topu soldan son anda çıkardı, top sol kale direğinden döndü. Bu yarıda Derince adına tek net pozisyon Mehmet Tosun ile geldi. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Mehmet topu kaleci Yusuf’a nişanladı.

MELİH ATTI, 6 DAKİKA SONRA BERABERLİK GELDİ

İkinci yarıda ise Derince, Karşıyaka kalesini adeta abluka altına aldı. Mehmet Tosun ve Muhammed Enes ile inanılmaz goller kaçıran sarı lacivertliler 67’de öne geçti. Sağ kanattan topla ceza sahasına sokulan Melih İnan’ın şutunda top sağ köşeden filelerle buluştu. (1-0) Bu golden sonra Derince’nin farkı artıracağı düşünülürken 6 dakika sonra skor dengelendi. Sol kanattan yapılan ortada Derinceli savunma oyuncularını aşan top Harun’a geldi ve Harun da hatayı affetmedi. (1-1)

NE YAPTILARSA OLMADI

Kalan zaman dilimi içinde Belediye Derince bir kez daha öne geçmek için her şeyi yaptı. Maçın kader pozisyonunda soldan yapılan ortada Melih bom boş durumda topu önünde buldu. Ancak bu futbolcu acele edince topu 79. dakikada üstten dışarıya gönderdi. Son bölümlerde iki takım da atak bir görüntü çizdi. Maçın uzatma anlarında Karşıyaka’nın topu sağ kale direğinden döndü, uzatmaların sonlarına doğru ise Ramazan’ın çevirdiği top kaleci Yusuf’tan sekti, boşta kalan topa her hangi bir Derinceli ulaşamayınca mücadele 1-1 sona erdi.

ÇOK KÖTÜ BİR HAKEMDİ!

Karşılaşmanın en kötüsü ise maçın hakemi Gamze Durmuş Pakkan’dı. Pakkantakdir haklarını Karşıyaka lehine kullandığı gibi doğru düzgün tek bir pozisyonu bile süzemedi. Futbolcuların geriliminin artmasına neden hakem golü atan Harun’a skor 1-0’ken bir pozisyonda ikinci sarı kartını çıkaramadı ve o futbolcu Karşıyaka’nın beraberlik golünü attı. Yardımcıları ile çok uyumsuz bir görüntü çizen hakem Pakkan kelimenin tam anlamı ile sınıfta kaldı. Haftayı 26 puanla dördüncü sırada tamamlayan Belediye Derincespor ilk yarının son maçında haftaya lider Fethiyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

BELEDİYE DERİNCESPOR: 1

KARŞIYAKA: 1

STAT: Derince

HAKEMLER: Gamze Durmuş Pakkan?, Hacı Mehmet Ekmekyermez*, Caner Kurt**

BELEDİYE DERİNCESPOR: Taha Ayan***, Kadir Torbacı***, Uğurcan İkikardeş**(Dk. 78 Ramazan Özkabak*) Mehmet Tosun** (Dk. 78 Mert Somay*), Melih İnan***, İlker Cihan***, Tayfun Kırca**, Berkay Çakır***, Muhammed Enes Yılmaz**, Mesut Can Tunalı ** (Dk. 90 Sercan Uslu?), Muhammet Fatih Yıldırım***

KARŞIYAKA: Yusuf Balcıoğlu**, Cenk Özbey***, Samican Keskin*(Dk. 46 Caner Cengiz *), Abdülkadir Akyıldız***, Namık Barış Çelik**, Mustafa Aşan** (Dk. 82 Sefer Kanıtemiz*), Metin Peker* (Dk. 46 İlyas Kahraman*), Barış Sungur* (Dk. 46 Harun Atalay **), Ertuğrul**, Özgür Güler**, Fatih Öztekin**

SARI KARTLAR: Uğurcan, Taha, Melih, Tayfun Kırca, Mert Somay, Kadir Torbacı (Derince), Harun, Ertuğrul, Sefer (Karşıyaka)

GOLLER: Dk. 67Melih İnan (Derince), Dk. 73 Harun (Karşıyaka)