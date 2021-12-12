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12 Ara 2021 - 16:06- Asayiş G: 12 Ara 2021 - 16:10

16 aracın lastiği kesildi, vatandaşlar şoke oldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeki 16 araç, lastikleri kesilmiş halde bulundu. Sabah uyandıklarında lastiklerinin yarık olduğunu gören araç sahipleri ise soluğu polis merkezinde aldı.
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Olay, Gölcük'ün Halıdere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, toplam 16 aracın bilinmeyen bir sebepten dolayı lastiği kesildi. Sabah araçlarının lastiklerini kesik halde bulan vatandaşlar şaşkınlık içerisinde polis ekiplerine haber verdi. Henüz lastiklerin kim tarafından ve neden kesildiğinin belli olmadığı olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Araçlardan birinin sahibi olan Mustafa Eraydın, "Sabah namazına kalktım ve arabamın lastiğinin inik olduğunu gördüm. Namazdan sonra geldiğimde lastiğin kesici bir alet ile kesildiğini gördüm. Aynı şikayetten birkaç kişi geldi, polisi aradık. Mahallemizde 16 araç lastiğinin kesildiği söylendi" dedi.
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12 Ara 2021 - 16:06 Kocaeli/ Gölcük- Asayiş

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