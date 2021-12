Kocaeli Şehir Hastanesi, seneye kaldı

Kocaeli Şehir Hastanesi inşaatı, yapımına başlandığı günden bu yana kentin gündemi. 16 Mart 2013’te ihale edilmesinin ardından 20 Mayıs 2015 tarihinde temeli atılan Kocaeli Şehir Hastanesi’nin inşaatı yaklaşık 7 yıldır tamamlanamadı. Dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, hastanenin 29 Ekim 2017’de biteceğini belirtse de 2015 yılından beri tekrar tekrar tarih verildi. 368 dönüm arazi üzerine inşa edilen Kocaeli Şehir Hastanesi’ne toplamda 350 Milyon Euro’luk yatırım yapıldı. Kocaeli Şehir Hastanesi’nin en azından hazır olan bir bölümünün 2022 yılının Şubat yada Mart ayında hizmete alınması planlanıyordu. Ancak yaşanan gelişmeler farklı seyretti. Edinilen bilgilere göre Sağlık Bakanlığı, Kocaeli Şehir Hastanesi’nin kısmi bir şekilde açılmasını kabul etmedi. Bakanlık, hastanenin tamamen bitirildikten sonra açılmasını istedi. Gama Holding ve Türkerler Holding ortaklığının hastanenin bir bölümünü açmayı teklif etmesine rağmen bakanlık tesisin tamamlanmasını istedi.

30 KASIM DA AÇILACAKTI

Proje hakkında yapılan açıklamada son olarak 30 Kasım 2021 tarihinde açılmasının planlanıyordu ancak istenilen gibi olmadı. 2021’in son ayında olmamıza rağmen şehir hastanesinden eser yok ve yeni bir tarih verildi.Şehir hastanesin haziran ayının sonuna kadar tamamlanacak şekilde inşaatına hız verildi. Çünkü Gama Holding ve Türkerler Holding ortaklığı, Kocaeli Şehir Hastanesi’ni açamadığı her günü imzaladığı sözleşmeden yiyor. Bu sebeple de ortaklık, hastaneyi hizmete alamadığı her an aslında zarar ediyor. Bu sebeple inşaatın olabilecek en hızlı şekilde tamamlanması gerekiyor. Kasım ayına yetişmeyen hastane iyi ihtimalle 2022 Şubat-Mart ayında bazı bölümlerinin açılacağı ifade ediliyor. 2022 yılı haziran ayında ise hastanenin tamamının açılacağı konuşuluyor.

HASTANELER TAŞINACAK

Şehir hastanesi komple tamamlandıktan sonra da taşınma işlemleri başlayacak. Bakanlığın doktor nakilleri, kentteki devlet hastanelerinin Kocaeli Şehir Hastanesi’ne entegresi gibi planlama gerektiren bölümleri tek seferde tamamlamak istemesi, hastanenin kısmi şekilde açılmasına engel oldu.494 yataklı bölge hastanesi, 124 yataklı kalp ve damar hastalıkları hastanesi, 116 yataklı onkoloji hastanesi, 246 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi, 100 yataklı adli psikiyatri hastanesi ve 100 yataklı rehabilitasyon ve fizik tedavi hastanesinin yer aldığı projede toplamda 1080 yataklı hastane olması planlanıyor.Şehir hastanesi açıldıktan sonra da İzmit Alikahya Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin tamamen, Kocaeli Devlet, İzmit SEKA Devlet ve Derince Eğitim ve Araştırma hastanelerinin ise kısmi şekilde Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaydırılması planlanıyor.

TRAMVAY YOLU MUAMMA

Bir diğer yandan Kocaeli’de yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredilen Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı, ihale nedeniyle durdurulmuş, bu konu geçtiğimiz ay duyurulan Sayıştay raporunda da yer almıştı. Sayıştay denetçileri, ihale süresi acele görünmeyen tramvay uzatımı için ‘acele’ olduğu belirtilerek pazarlık usulü olarak yapılan ihaleyi raporda ‘usulsüzlük’ olarak tanımladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Nisan ayında yaptığı 2 yılını değerlendirme toplantısında konuyla ilgili, “Hastane tramvay yolu şu an mahkemelik. Süreç bitince bakanlık işi bitirecek. Olmadı, gerek duyulursa biz yaparız” ifadelerine bulunmuştu. Eze İnşaat tarafından yapılan ve mahkeme kararı ile durdurulan, Ulaştırma Bakanlığı’nın tasfiye ettiği Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projesi yeniden başlanacağı duyuruldu. Bakanlık tarafından davet usulü ile yapılan ihaleyi yine Eze İnşaat aldı.

“KOCAELİ HALKINA SÖZ VERDİLER”

Konuyla ilgili açıklama yapan şehir hastanesi inşaatında bir dönem taşeronluk yapan Selman Yıldırım şu ifadelerde bulundu; “Birkaç yıldır Kocaeli Şehir Hastanesi’nin inşaatında yaşanan sorunları dile getiriyorum. Ben bunları, şehir hastanesine iş yapıp mağdur edilmiş bir iş insanı olarak değil, bu kenti seven, kentin gelişmesini isteyen bir İzmit sevdalısı olarak yazıyorum. Fakat ne yazık ki her seferinde haklı çıkıyorum. Bildiğiniz gibi çeşitli zamanlarda yaptığım paylaşımları kentimizin değerli basın emekçilerinin gazetelerinde gündeme getirmesinin ardından AK Parti’nin en tepedeki isimleri şehir hastanesini yapan şirketle görüştüler. Bu görüşmelerin ardından Kocaeli halkına söz verdiler. Dediler ki: “Şehir Hastanesi yılsonuna açılacak” milletvekillerinden il başkanına kadar herkes bu yönde açıklama yaptı. Bense bu açıklamaların ardından “Şehir Hastanesi yılsonuna yetişmez. Belki ancak tek bloğu göstermelik olarak yetiştirebilirler” yorumunu yaptım. Bu yorumumun ardından hükümet temsilcileri “Tamamı yılsonunda bitecek” demeye devam etti.

“SONUÇ, HAZİRAN”

Soruyorum, Yıl sonuna yetişecek mi? En iyisi sorumu ben yanıtlayayım. Son haberlere göre hedef 2022’nin haziran ayı. Yanlış yazdığımı düşünmeyin. Yeni hedef, haziran. Fakat şehir hastanesi yöneticileri, tıpkı benim öngördüğüm gibi, Sağlık Bakanlığı temsilcilerine “Öncelikle tek bloğu açalım” demişler. Fakat bakanlık, tek bloğun açılmasına sıcak bakmamış, “Hepsi birlikte açalım” demiş. Sonuç, haziran. Şimdi soruyorum, Kim haklı çıktı? Hastaneyi yapan şirket mi, onların lafına bakıp halka söz veren hükümet temsilcileri mi? Bu kenti çok seven birisi olarak, ne yazık ki, “Keşke haklı çıkmasaydım” diyorum. Ama bu kent böyle sahipsiz olunca, ben de haklı çıkmaya devam edeceğim."